Un caffè sotto la pineta Politici, scrittori e giornalisti Dal palco ’Romano Battaglia’ passa la cronaca italiana

MARINA DI PIETRASANTA

Una parata lunga due mesi con i più grandi nomi della cultura, del giornalismo, della politica e dell’attualità, che sfileranno sul palco del Caffè della Versiliana – nell’ambito della 44^ edizione del Festival – tutti i giorni fino a giovedì 31 agosto. Promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e sostenuto dalla Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, il Caffè della Versiliana cercherà anche in questa edizione di far luce sui fatti di cronaca, politica e attualità del momento, darà la possibilità di conoscere autori e personaggi nuovi, senza tralasciare le eccellenze del nostro territorio e i prodotti tipici – anche gastronomici - della Toscana.

"Un mix calibrato e ben costruito fra grandi ospiti nazionali e sinergie più territoriali, con luoghi, associazioni e fondazioni: il “Caffè” non sarà solo un’occasione di intrattenimento e approfondimento offerta agli ospiti della Versilia ma anche un’opportunità, per Pietrasanta, di lavorare a progetti e iniziative sia a livello locale, sia regionale e nazionale grazie a questi momenti di incontro e confronto diretto – commenta il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. – Un ringraziamento al presidente Alfredo Benedetti, al consiglio di gestione e a tutto il gruppo di lavoro della Fondazione per aver composto un programma così ricco, nel numero e nella qualità".

"Gli Incontri al Caffè della Versiliana rappresentano ormai da oltre quattro decenni uno dei fiori all’occhiello del nostro festival, dove cultura, giornalismo, politica ed attualità si incontrano per accendere dibattiti e riflessioni sugli avvenimenti più importanti del nostro tempo. Anche quest’anno offriremo un programma ricco e variegato articolato in oltre 50 appuntamenti, che sono sicuro saprà accontentare tutti i gusti del nostro affezionato pubblico", spiega il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti.

Molti i personaggi che hanno confermato la presenza: il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano (18 luglio), Vittorio Feltri (10 agosto), Giordano Bruno Guerri (14 agosto), Luigi Bisignani e Pino Insegno intervistati da Massimiliano Lenzi (26 agosto); lo scrittore, giornalista e conduttore statunitense Alan Friedman intervistato da Roberto Bernabò (25 luglio), il sociologo Domenico De Masi (6 agosto) e l’attrice e regista Eleonora Giorgi, intervistata da Arturo Artom, patron dell’omonimo ‘cenacolo’ (15 agosto). Tra i personaggi del mondo dello sport, saranno ospiti il dirigente sportivo e ad del ‘Monza Calcio’ Adriano Galliani insieme al giornalista Luigi Garlando, autore del volume ‘Le memorie di Adriano G. Storia di una passione infinita’, intervistati da Gigi Marzullo (22 agosto) e Fabio Caressa, noto volto di Sky, telecronista sportivo e commentatore delle più importanti partite di calcio in tv, intervistato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabio Bianchi (18 agosto).

Tanti anche i personaggi che hanno scelto il palco degli Incontri al Caffè per presentare i loro libri, tra cui la giornalista Gaia Tortora, figlia di Enzo, che presenterà il libro ‘Testa alta, e avanti’ e che sarà protagonista insieme all’avvocato Riccardo Carloni per la conduzione di Massimiliano Lenzi (17 luglio); la direttrice di QN Quotidiano Nazionale Agnese Pini che presenterà ‘Un autunno d’agosto’ una storia incentrata sull’eccidio nazifascista che colpì la sua famiglia (2 agosto); il senatore Pierferdinando Casini, con il suo ultimo libro ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’.