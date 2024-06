Magistratura di Sant’Antonio: "Non abbiamo paura di nessuno. Siamo tornati ancor più forti"

Dopo due anni di stop di cui uno di squalifica, che ha portato all’inibizione per ex magistrato e capitano, a causa del rifiuto di salire sul ponte nell’edizione 2022 del Gioco, la Magistratura di Sant’Antonio è ripartita con il suo nuovo Magistrato Domenico Grassi: "La ripartenza è stata per noi ottima - spiega Grassi -. Il gruppo è rimasto compatto, si sono allenati bene tutti insieme e sono stati sempre presenti con i nuovi innesti a tutti gli incontri. Posso dire che siamo riusciti a portar su una bella squadra e siamo abbastanza soddisfatti". La voglia di vincere non manca, dopo lo stop forzato: "Abbiamo tanta voglia di fare risultato - confessa Grassi -. I ragazzi che conosco da un anno sono ambiziosi e non hanno paura di niente e di nessuno. Sarebbe bello poter portare il paliotto a casa. Anche le persone che ci stanno vicino e non fanno parte della squadra sono venute a trovarci nel tempo. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, speriamo che il ponte ci ripaghi". Il nuovo capitano di Sant’Antonio è Massimo Balducci detto "Buccia", al suo esordio dopo essersi ritirato da combattente, non senza la nostalgia del ’tubo’. "Guiderò i miei combattenti dopo 30 anni di Gioco del Ponte - dichiara Balducci -. E’ stata dura ripartire dopo la squalifica, ma ce l’abbiamo fatta. Tutto merito dei ragazzi e dei collaboratori di magistratura, che ci ha permesso di riproporre una buona squadra per il Gioco. Il livello di quest’anno si è alzato, noi faremo la nostra parte, dobbiamo essere umili e paghiamo i quattro anni di attività, i due di squalifica e i due del Covid. Ci vorrà tempo per assestarsi su nuovi livelli. Non voglio dimenticare l’eredità che raccolgo da Franco Ceccanti, per noi storico capitano e il più vincente di sempre per Mezzogiorno".

Michele Bufalino