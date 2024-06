Magistratura di Calci: "Grande lavoro e tanta voglia. Siamo pronti ad un big match"

La Fama come simbolo e quale Destino. Calci è una delle corazzate di Tramontana. L’anno scorso impegnata nell’ultimo scontro sul ponte contro un inesistente (i motivi sono noti) Sant’Antonio, la parte bianco, giallo e verde fu decisiva in Nazionale per la vittoria di Parte.

Daniele Cionini, magistrato di Calci, siete pronti a salire sul Ponte?

"La preparazione è stata dura e lunga. Ma è filato tutto alla perfezione. Non possiamo che essere soddisfatti, la nostra squadra è in continuo crescendo. Siamo riusciti a chiudere i 20 tranquillamente. Anzi, abbiamo dato una mano anche alle altre squadre di Tramontana che avevano bisogno di qualche ritocco".

Buone sensazioni?

"Ottime. Siamo una bella realtà e lo dimostreremo".

Che gioco sarà?

"Sarà un’edizione di scontri di fascia. Sono convinto che la strategia di entrambi le parti sarà quella di cercare di arrivare alla Nazionale. Poi nello scontro degli scontri si vedrà come andrà a finire".

Dove colloca Calci nello scacchiere di Parte?

"Prima fascia. Credo che sul Ponte incontreremo San Martino o San Marco. Saranno scontri tosti. ma noi siamo prontissimi. Non vediamo l’ora...".

Trascendendo l’aspetto militare, come ha lavorato Calci nel civile?

"Abbiamo dato vita a tante belle iniziative. Siamo stati protagonisti di una grande manifestazione a San Giuliano Terme dove hanno partecipato anche diverse associazioni che lavorano con persone con disabilità. E per il prossimo anno stiamo già predisponendo un grande progetto per organizzare un’intera giornata con associazioni del territorio".

Saverio Bargagna