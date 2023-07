La Green House svela a tutti "Il Giardino segreto"

MARINA DI PIETRASANTA

Nella Green House del parco La Versiliana, l’artista Apollinaria Broche ha invece realizzato una collezione di opere dal titolo “Il Giardino Segreto”, incentrata su un’installazione in serra, composta da sculture in ceramica e bronzo, con un giardino di fiori impossibili. L’installazione comprende opere d’arte sonora, cicliche e senza fine, composte da ballate e canzoni d’amore registrate in collaborazione con il musicista Manus1ck.

Oriano Galloni porterà invece alla Versiliana “L’arroganza e l’esaltazione dell’Ego”. Una scultura monumentale rappresentazione simbolica dell’evoluzione umana: dagli albori della storia, l’ego e l’arroganza si sono imposti come unico filo conduttore della nostra evoluzione. Sviluppata su dieci metri di altezza, la scultura è composta da sezioni di marmi assemblati.

Infine, Giovanni Ricci-Novara espone una serie di sette fotografie dal titolo “Mitoraj, Fusioni divine”. Raffigurazioni del corpo e del volto umano che riassumono l’essenza della collaborazione tra i due artisti, il Maestro Mitoraj e il fotografo, durata dodici anni.

La mostra “Delle molteplici identità del corpo” è organizzata dalla galleria d’arte The Projects Space di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione Tg Residency.

Le mostre, con ingresso libero, proseguiranno fino al 15 Settembre 2023.