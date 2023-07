Accessibilità in ogni spazio

La Fondazione Versiliana ha dato il via ad una importante opera di grande valore sociale: la creazione di camminamenti per le persone a mobilità ridotta. I viali d’accesso ai diversi spazi del Festival sino ad oggi costituiti di sola ghiaia che rendeva difficile il passaggio di sedie a rotelle, deambulatori e passeggini, grazie a questo intervento saranno più facilmente percorribili dalle persone con funzionalità motoria ridotta, così da migliorare la fruizione degli ambienti. Adesso ecco camminamenti con piastre removibili in graniglia e cemento con colori e materiali aventi caratteristiche estetiche analoghe alla ghiaia. I percorsi interessano l’area per una lunghezza complessiva di 270 metri per una superficie di circa 400 metri quadrati