Supermarinai vicini alle borgate Il saluto di Zanetti e Voltolini dal Vespucci e da Luna Rossa

Ci sono due grandi marinai di casa casa nostra - che stanno facendo la storia dell’Italia sul mare - che oggi non potranno seguire il Palio del Golfo dalla passeggiata Morin ma saranno idealmente vicini agli equipaggi delle borgate, consapevoli (loro più di altri) dell’importanza dell’allenamento e della preparazione tecnica per traguardare i risultati ambiti sul mare. Si tratta di Luca Zanetti ed Enrico Voltolini: il primo è il nostromo della nave scuola Amerigo Vespucci, il secondo fa parte dell’equipaggio di Luna Rossa. Mani imperlate di calli, fiuto per il vento, una grande passione per il mare e il riconoscimento dell’importanza avuta dalla ’scuola’ spezzina nella loro carriera li accomunano.

Recentemente, quando il Vespucci ha fatto tappa a Barcellona dove sono in corso gli allenamenti di Luna Rossa, si sono incontrati, sulla rotta delle due imprese: il giro del mondo per la nave scuola, la partecipazione alla Coppa America per il bolide a vela. La foto chi li ritrae ha un grande valore simbolico: sono l’espressione reale e ideale dell’abbraccio tra marineria antica e marineria moderna, unite da un filo conduttore dell’amore per la vela, il Tricolore e il golfo della Spezia. Quando poi si va nel ’dettaglio’ del tifo, le strade si dividono. Zanetti è uno storico vogatore e supporter della borgata di Spezia Centro; da giovane fece parte dell’equipaggio junior, suo padre fu capo borgata quando questa era diretta filiazione del Centro ricreativo dipendenti difesa. Il tifo è scontato anche se nel palmares del nostromo del Vespucci c’è anche l’esperienza di vogatore dell’equipaggio senior del Lerici. Voltolini, invece, piacentino di origine, ha il cuore che batte per il borgo che lo ha tenuto a battesimo come velista: Lerici, per il tramite del circolo Erix. "Devo molto al compianto istruttore Vasco Bardi: mi ha svezzato sull’Opmist, all’ombra del castello di Lerici, ponendo le basi della mia carriera" dice riconoscente.

La gratitudine di Zanetti, oltre agli amici del Crdd , va all’istituto nautico Nazario Sauro: "Lì mi sono formato, in quella scuola sono cresciuti la passione per il mare, il desiderio di entrare in Marina e il sogno di navigare sul Vespucci". Obiettivo centrato, con un riflesso che fa onore alla città: Zanetti è il primo nostromo spezzino del Vespucci.

Corrado Ricci