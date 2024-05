Si riparte da zero, via al torneo per l’A2. Pielle, Libertas e Piombino: ecco tutte le sfide

La formula dei play off di serie B di basket nazionale prevede che le prime 8 squadre di ogni girone, al termine della fase di qualificazione, accedano alla fase Playoff, con partite a gironi incrociati sviluppati in 3 turni (quarti, semifinale, finale), tutti al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

Le date

Quarti: 4- 5 -7-10-12-15 maggio

Semifinali: 19-21-24-26-29 maggio

Finale: 2-4-7-9-12 giugno.

Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A2.

Ecco i tabelloni in cui ci sono le nostre squadre, vale a dire Pielle Livorno, Libertas Livorno e Solbat Piombino.

TABELLONE 1 – Primo Turno: Caffè Toscano Pielle Livorno-Andrea Costa Imola (Q1); Rucker San Vendemiano- Del Fes Avellino (Q4); Fabo Herons Montecatini- Gemini Mestre (Q3);

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Solbat Piombino (Q2). Semifinali: Vincente Q1 – Vincente Q4 (SF1); Vincente Q2 – Vincente Q3 (SF2). Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2.

TABELLONE 2 – Primo Turno: Liofilchem Roseto – Geko PSA Sant’Antimo (Q1); Gema Pallacanestro Montecatini – Ristopro Fabriano (Q4); General Contractor Jesi – Bakery Piacenza (Q3); Akern Libertas Livorno – Blacks Faenza (Q2). Semifinali: Vincente Q1 – Vincente Q4 (SF1); Vincente Q2 – Vincente Q3 (SF2). Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2.

Si parte sabato 4 maggio (palla a due alle 20.30, seconda in casa lunedì 6) con la Libertas impegnata al PalaMacchia contro i Blacks Faenza dell’ex coach Gigi Garelli, squadra costruita per ammazzare il campionato e che, invece, ha avuto più di qualche difficoltà durante la stagione. di un primo turno che le vedrà entrambe impegnate in casa nelle prime due partite. Pielle di coach Cardani, invece, in campo domenica 5 (seconda in casa martedì 7) con l’Andrea Costa Imola, formazione con una grande tradizione nel campionato di LegaDue e tornata quest’anno a recitare un ruolo da protagonista in serie B Nazionale dopo due anni in C.

Ruvo di Puglia e Basket Golfo Piombino sono rispettivamente il secondo ed il terzo miglior attacco della categoria, con 82,6 e 82,5 di media: domenica 5 alle 19 a Ruvo di Puglia sarà quindi una gara tra due squadre simili, una partita aperta, ma chiaramente con Ruvo di Puglia leggermente favorito.