Riparte la caccia a Milano

La stagione della Serie A UnipolSai è ormai alle porte: si parte sabato 28 e domenica 29 settembre con la prima giornata. Chi contenderà lo scudetto all’Olimpia Milano? I 31 volte campioni d’Italia si presentano ai nastri di partenza con un roster rinnovato: Messina saluta capitan Melli, Hall e Hines, ritiratosi dal basket giocato, puntando tutto sul ritorno del ‘figliol prodigo’ LeDay e sull’esperienza dell’ex Real Madrid Causeur. Non sta a guardare la Virtus Bologna che piazza il colpo Clyburn e conferma l’ossatura della squadra che ha disputato tre finali scudetto consecutive. Venezia, Sassari, Napoli e Brescia sono pronte a dare battaglia, così come le due neopromosse: Trieste torna in A dopo una sola stagione in cadetteria, Trapani ritrova la massima serie dopo 32 anni. La stagione si chiuderà l’11 maggio 2025 con le prime otto classificate pronte a sfidarsi nei playoff per il tricolore. Dal 12 al 16 febbraio appuntamento imperdibile con la Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino.