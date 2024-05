Quando in Toscana sbarcò lo spettacolo della Formula 1

La pandemia scoppiata nel 2020 ha messo in difficoltà qualsiasi disciplina sportiva, F1 compresa. E proprio a causa del Covid, la Federazione Automobilistica Internazionale si è ritrovata costretta a stravolgere il calendario della stagione. E fu così che per Mugello arrivò il momento di ospitare per la prima volta un Gran Premio di F1, con la corsa che venne programmata per il mese di luglio dopo l'interruzione dell'attività nei mesi del lockdown. Dato il divieto di chiamare tre prove diverse del Mondiale con lo stesso nome, vista la presenza del GP d'Italia e del GP dell'Emilia-Romagna, ecco che la gara del Mugello divenne il GP della Toscana. Ad aggiudicarsi la vittoria fu Lewis Hamilton. Ma quello del Mugello è un circuito che non vive soltanto nella settimana del Mondiale, indubbiamente quella più importante del calendario. Sono tantissime le competizioni che si disputano nel circuito che ha sede nel comune di Scarperia e San Piero. Nel solo 2023, dopo il weekend del Motomondiale, si svolgeranno anche la Coppa Italia (23-25 giugno), l'ACI Racing Weekend - Campionati Italiani Automobilistici, la Promo Racing Cup - Coppa FMI 2023. E ancora, a settembre il Campionato Italiano Velocità e la Porsche Sport Cup Suisse, nel primo weekend di ottobre un altro ACI Racing Weekend, seguito dal Mugello Racing Weekend e dalle Finali Mondiali Ferrari. Dall'inizio del 2023, inoltre, si sono corse la Mugello Classic by Peter Auto, la Hankook 12 H e un'altra tappa del Campionato Italiano Velocità.