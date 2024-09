La storia del Pistoia Basket, dalla fondazione ai playoff scudetto

È il 1999 quando l’Olimpia Pistoia, storico club cittadino, retrocede in A2. I costi sono però insostenibili per proseguire e il titolo viene ceduto a Fabriano. La voglia di pallacanestro in città è però grande e il Pistoia Basket, attivo dal 1984 con il settore giovanile, raccoglie con entusiasmo l’eredità dell’Olimpia. La squadra, i cui colori ufficiali sono il bianco e il rosso, vince il campionato di Serie C regionale nel 2000, acquistando il titolo della Pallacanestro Castenaso militante in Serie B2. Dopo cinque stagioni in B1 il club cresce esponenzialmente: le aziende della famiglia Carrara entrano nel club come sponsor e l’obiettivo è la promozione in Legadue che arriva, nel 2007, insieme allo scudetto dilettanti. Squadra e società crescono: il sogno è la Serie A e la stagione 2012/13 è quella del trionfo. La Giorgio Tesi Group centra una storica promozione al termine di una stagione esaltante, battendo Brescia in finale playoff. Sulla scia dell’entusiasmo la neopromossa Pistoia disputa un campionato al di sopra di ogni aspettativa centrando la qualificazione agli spareggi scudetto, poi eliminata al primo turno dall’Olimpia Milano. Nel 2015 i biancorossi si salvano mentre nel 2016 si qualificano alla Final Eight di Coppa Italia (ko con Trento ai quarti), centrando ancora i playoff scudetto dove vengono eliminati da Avellino al primo turno. L’anno successivo, stagione 2016/17, si chiude con il settimo posto in A che vale ancora il pass per i playoff (ko con la Reyer Venezia ai quarti). Nel 2019 arriva la retrocessione ma la penalizzazione inflitta all’Auxilium Torino salva i toscani che mantengono la categoria. Il 2020 è l’annus horribilis: la squadra conquista la salvezza sul campo ma gravi problemi societari obbligano i vertici del club a rinunciare alla Serie A. Pistoia riparte così dall’A2: nel 2020/21 arriva l’eliminazione al primo turno dei playoff promozione contro Napoli, nel 2021-22 i biancorossi si spingono fino alle semifinali, battuti da Verona ma con in bacheca la Supercoppa di categoria conquistata in finale contro Treviglio. Il 2023 è invece l’anno del ritorno in Serie A: l’Estra di coach Brienza vince la finale playoff con Torino tornando in massima serie dove centra, al primo colpo, le Final Eight di Coppa Italia (sconfitta con Venezia ai quarti) e i playoff scudetto (ko con Brescia).