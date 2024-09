Gli altri acquisti biancorossi

Antonio Boglio e Micheal Anumba arricchiscono e completano il roster biancorosso per la stagione 2024-25. Il playmaker azzurro, classe 2003, firma un contratto annuale con l’Estra con opzione per la stagione 2025-26: un talento esploso nella stagione 2021-22 con Borgomanero in Serie B (27 partite disputate con 14 punti di media a referto) e reduce da un'annata in NCAA con la Robert Morris University a Pittsburgh dove ha collezionato 11 presenze per poi tornare in Italia. Dopo una parentesi a Cremona nel 2022-23 (segnando 3,7 punti di media), Pistoia lo chiama per il pre-season mettendolo poi sotto contratto. Accordo biennale invece con Micheal Anumba, talento che può ricoprire il ruolo di guardia e di ala. Nato a Reggio Emilia il 6 settembre 1999, 192 cm per 100 kg, svolge tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Pallacanestro Reggiana per poi iniziare il suo percorso di crescita lontano dall’Italia prima in Inghilterra alla Loreto Manchester High School e poi negli Stati Uniti dove, a partire dalla stagione 2018-19, indossa con continuità la maglia dei Winthrop Eagles nel campionato Ncaa.