Carrarese coraggiosa a Pisa, Finotto la illude Canestrelli e Caracciolo ribaltano

Il soffertissimo successo per 2-1 contro la Carrarese ha permesso al Pisa di rinforzare il proprio 2° posto nella classifica di Serie B a quota 46 punti, a -3 dalla capolista Sassuolo e allungando a +7 sullo Spezia 3°. Eppure, l'erroraccio di Canestrelli in avvio è emblematico: nonostante l'ampio divario, non sarà una passeggiata di salute. Gli uomini di Inzaghi, sventato il pericolo, iniziano a macinare ed è lo stesso ex Como, al 22', a sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa che s'insacca sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Bleve. Gli ospiti non accusano il colpo e reagiscono, con uno strepitoso Semper che mantiene il vantaggio dei suoi superandosi su Finotto, agevolato da un altro svarione, stavolta di Caracciolo. Bleve salva tutto su Moreo in chiusura di primo tempo, dando alla Carrarese l'agognata scossa in avvio di ripresa, che si concretizza con il meritato pareggio a firma di Finotto: il 32enne attaccante di Valdobbiadene, al quale era stata annullata una rete per fuorigioco pochi minuti prima, trova l'1-1 al 61' con un ottimo inserimento e un preciso diagonale che non lascia scampo a Semper. Una manciata di secondi più tardi, poi, Bleve è miracoloso in uscita bassa su Tramoni, evitando così il controsorpasso immediato del Pisa. Nonostante ciò, sono gli ospiti che, di colpo, sembrano avere in mano il pallino del match, mentre i padroni di casa fanno una fatica terribile a mettere in pratica il proprio gioco spesso ammirato in campionato. Per portare a casa la posta massima serve un pizzico di fortuna che, come noto, aiuta sempre i più audaci: all'87', sfruttando l'incredibile indecisione di Bleve e Illanes su una palla vagante nel cuore dell'area di rigore, Caracciolo - quasi sorpreso - deposita di testa la sfera al di là della linea, regalando a Superpippo un'insperata vittoria. La Carrarese ci prova invano con le ultime energie rimaste, ma i nerazzurri, pressando a tutto campo, giocano col cronometro fino al triplice fischio finale.