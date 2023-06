Carl Wheatle, "L'anno più bello della mia carriera" - La Giorgio Tesi Group in Serie A1

"E’ stato un anno speciale. Nessuno a inizio stagione scommetteva su di noi o comunque pensava che Pistoia avrebbe potuto ottenere il salto in Serie A1, visto che sulla carta c’erano formazioni più forti di noi". Ma alla fine la Giorgio Tesi Group ce l’ha fatta, riportando Carl Wheatle in quel massimo campionato che l’ala britannica aveva dovuto salutare tre anni fa a causa dell’auto-retrocessione del Pistoia Basket. Alla fine la scelta dell’ex Biella di continuare a vestire di biancorosso nelle stagioni successive – nonostante le ricche offerte avanzate da altre società – ha premiato, con il classe ‘98 a togliersi la più grande soddisfazione in carriera, almeno a livello di club (questo alla luce della partecipazione agli ultimi Europei con la sua Nazionale). "Devo ringraziare gli allenatori, i miei compagni, la mia famiglia e ovviamente il pubblico di Pistoia, che non mi ha mai fatto mancare la propria vicinanza in questa annata spettacolare. E’ un trionfo indimenticabile e incredibile", chiosa Wheatle, che ha parole al miele per tutto il gruppo biancorosso e per lo sforzo profuso lungo l’intera annata. "Sono contentissimo per tutta la squadra, che ha fatto un lavoro favoloso da agosto. Negli ultimi dieci mesi abbiamo faticato e sudato veramente tanto agli ordini di coach Brienza. Il tutto - chiude il giocatore londinese - con l’obiettivo di poterci regalare una possibilità: quella di lottare per ottenere qualcosa di straordinario come la promozione nel massimo campionato".