Bilancio casalingo favorevole

Per la settantaseiesima volta dal 1931 la Fiorentina ospita una sfida di Serie A contro il Torino. I numeri sorridono alla squadra oggi nelle mani di Palladino: 36 vittorie viola, 29 pareggi e solo 10 le sconfitte. Tiratissime, tranne qualche rara volta, le partite: solo 6 volte si è andati oltre i tre gol di scarto, con il risultato più largo il 21 maggio del 1995 quando finì 6-3 per i viola. Passando a tempi più recenti, nel 2007 la Fiorentina di Prandelli calò il pokerissimo alla squadra di De Biasi, andata addirittura in vantaggio con la rete di Rosina. Tantissimi i risultati finali con scarto minimo, con match sempre sul filo dell’equilibrio e per rendersene conto basta guardare i risultati degli ultimi cinque anni. Dal 2020 il finale più largo è stato un 2-0, con quattro vittorie della Fiorentina e una sola del Torino. Ma se la stabilità è la caratteristica prima dei risultati, non si può dire lo stesso dei gol messi a segno: 111 per i gigliati, solo 63 per i piemontesi. Nelle ultime 10 stagioni, Torino e Bologna sono le squadre uscite dal Franchi con più sconfitte (6), dietro solo all’Udinese che è caduta 8 volte.