Barbolini, una storia ricca di grandi successi

Il mercato ha impreziosito l’organico della Savino Del Bene nonostante l’addio di Elena Pietrini e il ritiro dell’olandese Yvon Beliën. La società ha portato avanti una campagna acquisti ragguardevole, con l’arrivo di elementi di caratura internazionale. Il colpo è effetto è stato quello di Maja Ognjenovic, arrivata in Toscana dopo l’esperienza vissuta in Turchia con la maglia dell’Eczacibasi: la palleggiatrice farà fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Ma l’arrivo della serba non è stato l’unico colpo a sensazione della formazione di Barbolini; con lei, sono arrivate le schiacciatrici Britt Herbots e Lindsey Ruddins. E poi la centrale brasiliana Ana Carolina da Silva Carol, considerata una delle giocatrici più forti del mondo che darà uno slancio addizionale alla squadra biancoblu. La società della Savino Del Bene è andata anche oltre per rendere più profonda la rosa di giocatrici da consegnare all’allenatore; la schiacciatrice Francesca Villani arriva dalla Reale Mutua Chieri, l’altro martello Bintu Diop è stata tesserata dopo un’esperienza vissuta a Cuneo, la centrale statunitense Linda Nwakalor rappresenta un altro dei punti di forza della rosa toscana completata dall’arrivo del libero Martina Armini arrivata da Perugia. Ovviamente non vanno dimenticate, Ekaterina Antropova, Enrica Merlo, Isabella Di Iulio, Zhu Ting e Sara Alberti già presenti nell’organico della passata stagione.