Al Pala Wanny il derby apre la stagione: Scandicci punta al titolo, il Bisonte riparte

La Serie A femminile di volley presenta subito il derby toscano. La sfida odierna al Pala Wanny vedrà opposte due formazioni profondamente rinnovate. La Savino del Bene – dopo il successo in Coppa CEV – parte con rinnovate ambizioni; il club ha messo a disposizione del coach Massimo Barbolini otto nuovi acquisti che serviranno a fare il definitivo salto di qualità in campo internazionale. L’esclusione dalla finale scudetto della passata stagione è una ferita ancora aperta che le ragazze bianco blu intendono dimenticare in fretta. Nella preseason Scandicci ha svolto tre allenamenti condivisi con Il Bisonte, vincendo tutte le amichevoli. La formazione fiorentina – del resto – è cambiata radicalmente rispetto allo scorso anno, e la rivoluzione compiuta sul mercato necessita di tempo. Scandicci dovrebbe presentarsi in campo con già con tre degli otto nuovi acquisti: c’è grande curiosità intorno alla centrale brasiliana Ana Carolina da Silva, meglio conosciuta come Carol, sarà lei a rubare la scena in questo primo pomeriggio di volley femminile. La sudamericana è considerata da tutti una delle giocatrici più forti del mondo, e il coach Barbolini spera di vedere immediatamente le sue qualità in campo. In avvio, l’altro centrale scelto dall’allenatore dovrebbe essere la statunitense Haleigh Washington, già punto fermo della formazione di Scandicci. Le altre due “veterane” saranno la schiacciatrice cinese Zhu Ting, e l’opposta Ekaterina Antropova, reduce dagli Europei disputati con la maglia della nazionale italiana. Le altre due novità di formazione saranno rappresentate dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, arrivata in Toscana dopo l’esperienza vissuta in Turchia con la maglia dell’Eczacibasi, e dalla schiacciatrice Britt Herbots. Dall’altra parte della rete, il coach Carlo Parisi dovrà cercare di mettere in campo un sestetto affiatato, nonostante le numerose novità che hanno stravolto l’organico della squadra fiorentina. L’unica giocatrice scampata alla rivoluzione d’estate è la centrale Emma Graziani che cercherà di guidare le nuove compagne di squadra nella prima uscita ufficiale della stagione. La regia della formazione fiorentina sarà nelle mani della palleggiatrice Ilaria Battistoni, arrivata dal Gongorzola Novara. Le due schiacciartici saranno la giapponese Mayu Ishikawa, e la tedesca Lina Alsmeier: due profili internazionali per accrescere il potenziale dell’organico fiorentino che come opposta dovrebbe presentare Mazzaro. L’altra centrale dello schieramento del Bisonte sarà la statunitense Lauren Stivrins. Il capitano Giulia Leonardi giocherà come libero. C’è molta curiosità intorno alla squadra di Parisi che difficilmente potrà chiedere aiuto al martello cubano Ailama Cesé Montalvo. La formazione di Scandicci ha un tasso tecnico decisamente superiore, ma dall’altra parte troverà una squadra pronta a riscattarsi dopo i due derby persi nella passata stagione.