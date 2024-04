Una passione che dura da ben quarantacinque anni La classe rallistica in grado di esaltare

È il 1980 l'anno della svolta, quello in cui, dalla passione per le corse automobilistiche dei 10 soci fondatori, prende vita la scuderia Pistoia Corse Sport, trasformata nel corso del tempo in una vera e propria eccellenza, punto di riferimento nel settore a livello nazionale, nonché la realtà maggiormente conosciuta sul territorio. Ma non solo, perché nello stesso anno, in collaborazione con la Confesercenti locale, il Comune ha organizzato la 1ª edizione del "Rally Città di Pistoia". La scuderia, poi, nei successivi appuntamenti, entrò a far parte della macchina organizzativa, fino a prenderne effettivamente le redini. Si tratta di una gara che si è svolta ininterrottamente fino ad oggi - andrà in scena i prossimi 5-6 ottobre per la 45ª volta consecutiva - e che ha ricevuto l'investitura di corsa valevole per la Coppa Rally Zona 6, alternando i coefficienti 1 e 1,5. Tra il 2016 e il 2018, invece, una breve parentesi durante la quale ha fatto parte della ristretta cerchia di competizioni valevoli per la Coppa Italia Rally: vale a dire, 16 gare suddivise in 4 Zone. Inoltre, dal 2019, le auto moderne sono state affiancate dalle vetture storiche e di carattere sportivo grazie alla nascita del Rally Storico Coppa Città di Pistoia e alla manifestazione All Stars Coppa Città di Pistoia. Tanti successi e risultati brillanti dei propri equipaggi, ma anche professionalità e lavoro alacre mirato all'interesse dei soci, senza mai perdere di vista l'obiettivo di migliorare costantemente, hanno permesso alla Pistoia Corse di scrivere la storia di questo sport. Del resto, parliamo di una delle scuderie più complete del vasto panorama automobilistico nazionale, come testimoniano i vari riconoscimenti ricevuti dalla Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche e il sostegno dei numerosi partner. La mission aziendale è quella di mantenere integro il messaggio di una classe rallistica (e non solo), capace tanto di esaltare quanto di esaltarsi, vivendo tutte le competizioni da protagonista. E questo grazie a un'attenta gestione dei programmi sportivi, in cui viene coinvolto - e guidato - ogni socio: le scelte strategiche vengono prese sulla base del budget a disposizione, ma alle spalle c'è un intenso studio su come trarre il massimo beneficio dagli oculati investimenti, sia in termini di soddisfazione agonistica che di resa d’immagine. Ovviamente, senza mai accantonare un principio fondamentale: cioè, il massimo rispetto dei regolamenti che governano lo sport. Tra le altre attività, Auto Expò è un evento creato all’inizio degli anni '90 per dar lustro alle eccellenze motoristiche mostrate in tutta la loro bellezza in un Salone annuale, rispolverato nel 2015 in chiave moderna.