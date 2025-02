Il Veteran Car Club Pistoia tra storia e impegno sociale

Fondato nel 1997 a Quarrata da un gruppo di appassionati di auto e moto d'epoca, il Veteran Car Club Pistoia è oggi una realtà consolidata nel panorama motoristico italiano. Affiliato all'Ascio Storico, il club si è trasferito nella città di Pistoia nei primi anni Duemila, trovando sede in Largo San Biagio, e conta attualmente circa 300 soci. Nel corso degli anni, il club ha organizzato numerosi eventi di grande rilievo. Tra questi spicca la Coppa della Collina, manifestazione di regolarità inserita nel campionato italiano Ciras, che per venti edizioni ha rappresentato un appuntamento di riferimento per gli amanti del settore. Tuttavia, a causa delle crescenti difficoltà organizzative, la gara ha dovuto trasformarsi in un evento non competitivo, mantenendo comunque intatta la sua tradizione. Dal 2020, infatti, la Coppa della Collina si svolge come una parata su un percorso storico, con partenza dalla suggestiva Piazza del Duomo di Pistoia e la partecipazione di circa 120 equipaggi. Il calendario del 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Il club organizza mediamente tra le dieci e le dodici manifestazioni annuali, tra cui il raduno di primavera, che quest'anno porterà i partecipanti alla scoperta dei bacini idrici del territorio, come quelli di Brasimone e Suviana. Nel mese di maggio è prevista la manifestazione "Ruote nella Storia", in collaborazione con l'Automobile Club di Pistoia, con un itinerario turistico che culminerà nella visita al celebre Museo di Celle, uno dei più importanti al mondo per l'arte all'aperto. Tra gli eventi più sentiti dal club figura l'appuntamento annuale alla Dynamo Camp, un'iniziativa che si ripete dal 2009. Ogni prima domenica di agosto, i membri del Veteran Car Club portano le loro auto d'epoca nella struttura per regalare una giornata di svago e gioia ai bambini e ragazzi con gravi patologie ospitati dal centro. Questa iniziativa riflette uno degli obiettivi principali dell'associazione: il sostegno sociale. Oltre alla Dynamo Camp, il club ha recentemente donato un defibrillatore in una delle località in cui si tengono gli incontri settimanali tra appassionati. Inoltre, parte delle entrate dell'associazione viene devoluta a organizzazioni benefiche come "Raggi di Sole", che aiuta persone in difficoltà, e alla biblioteca di Quarrata, gravemente danneggiata dalle recenti alluvioni. Tra le novità future, il Veteran Car Club sta lavorando all'organizzazione di un convegno dedicato ai Marchi storici dell'automobilismo italiano. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Lancia, con l'obiettivo di celebrare negli anni successivi altre Case nazionali, come Alfa Romeo e Fiat.