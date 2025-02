Il Kursaal Car Club fa festa Si celebra il 25° anniversario

Nel 2025 il Kursaal Car Club di Pistoia festeggia il suo 25° anniversario con una serie di iniziative volte a celebrare la passione per le auto storiche e a promuovere la cultura motoristica italiana. Fondato il 15 aprile 2000, il club ha raggiunto questo importante traguardo, mantenendo viva la tradizione e l'entusiasmo dei suoi soci. In occasione del consueto pranzo sociale annuale, il presidente dell'ACI Storico, Dottor Vincenzo Leanza, ha partecipato alla celebrazione, sottolineando l'importanza della ricorrenza. Durante l'evento, sono stati consegnati riconoscimenti ai soci fondatori ancora attivi nel club, a testimonianza del loro impegno e dedizione nel corso degli anni. Il club, con sede a Montecatini Terme, conta attualmente circa 200 soci e si distingue per la sua vivace attività. Tra gli eventi in programma per il 2025, spiccano il tradizionale "Tour di San Valentino", che ha visto la partecipazione di 50 vetture in una suggestiva esposizione presso il porto di Viareggio, e il prossimo "Tour del Mugello", previsto tra tre settimane, che includerà visite a musei locali, un pranzo a Scarperia e un passaggio sul celebre circuito del Mugello. Un appuntamento di rilievo nel calendario del club è il "Concorso Internazionale di Eleganza Automobili di Montecatini Terme". Ripreso nel 2010 dopo un'attenta ricerca storica, il concorso ha acquisito notorietà internazionale, attirando collezionisti e appassionati da tutto il mondo. L'edizione più recente, la quindicesima, si è svolta a settembre 2024 e ha visto la partecipazione del collezionista svizzero Axel Marx, che ha presentato una rara Alfa Romeo d'epoca, aggiudicandosi il primo premio. Il Kursaal Car Club è inoltre impegnato nella promozione di eventi come la "Mini Miglia", una manifestazione che si svolge all'interno del parco termale di Montecatini. I partecipanti si cimentano in prove cronometrate su un circuito di un miglio, immersi nel suggestivo scenario dei viali alberati del parco. Grazie al sostegno di enti come l'ACI Storico e l'Associazione Amatoriale Veicoli Storici di Trieste, il Kursaal Car Club continua a promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano, offrendo ai soci e agli appassionati numerose occasioni di incontro e condivisione. Il tutto, all'insegna del grande amore verso il mondo delle automobili classiche.