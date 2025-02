Fiat 1100 TV Trasformabile, a Pistoia un pezzo rarissimo dell'iconica spider

Nel 1955 la Sezione Carrozzerie Speciali della Fiat presenta al Salone di Ginevra un’affascinante spider due posti basata sulla meccanica della prestante berlina 1100/103 TV: la 1100 TV Trasformabile, vettura agile, leggera e veloce (TV indica infatti "Turismo Veloce") che raccoglierà soddisfazioni anche in pista. Seguendo il gusto dell’epoca per questa categoria di auto, la TV Trasformabile si ispira allo stile americano con le ampie cromature soprattutto nella calandra, i paraurti dotati di rostri, il parabrezza panoramico e gli pneumatici con banda bianca. Alle prestazioni ci pensava invece il motore quattro cilindri in linea 1089 cm3 da 53 cv a 5.400 giri al minuto dotato di carburatore doppio corpo Weber, per una velocità massima di 145 km/h. Della 1100 TV Trasformabile vengono costruiti in tutto 142 esemplari, uno di essi oggi si trova nel garage personale di Marco Meoni, membro del Veteran Car Club di Pistoia. «La passione è nata venticinque anni fa con una semplicissima, ma tuttora inseparabile, Fiat 500F - racconta Meoni -, in seguito ho provato ad alzare l’asticella ricercando pezzi rigorosamente italiani (Lancia, Fiat e Alfa Romeo) dagli anni ’60 in giù, quindi classiche e non youngtimer. Poi, in base all’evoluzione del mercato mi sono focalizzato su modelli che avessero una certa particolarità/rarità come ad esempio una 500 N Sport di cui ne sono rimaste poche unità. La mia 1100 è l’esempio lampante: nonostante sia una Fiat con un motore modesto - seppur concepito all’epoca per l’utilizzo sportivo, vedi Mille Miglia -, è un modello frutto di irripetibili intuizioni progettuali e stilistiche». La 1100 in questione vanta la targa originale: «E questo è un valore aggiunto – sottolinea Meoni, che con questa vettura circola regolarmente -. La targa, per un collezionista, ha un peso importante. Perché “parla”, racconta un determinato periodo storico». La Fiat 1100 TV Trasformabile posseduta da Meoni fa parte della prima di quattro generazioni, la più rara, anno 1955. «Al momento dell’acquisto le condizioni erano buone, con l’auto marciante. Io sono il terzo proprietario - spiega il collezionista di Pistoia -: il precedente proprietario l’ha tenuta per 47 anni e aveva realizzato un restauro conservativo nel momento in cui la prese negli anni ’70. Io ho dovuto riprendere solo un po’ di sfogliamento della vernice sotto il cofano e sotto la bauliera. Proprio mercoledì scorso ho portato la vettura a Brescia per l’omologazione Mille Miglia e hanno ribadito che si tratta di un restauro estremamente conservativo, con vernice originale, a conferma della bontà della macchina. Che tra l’altro è “fresca” di omologazione ASI e FIVA, l’organismo internazionale a cui fa capo lo stesso Automotoclub Storico Italiano. Con tutti questi requisiti, sarebbe pronta a correre la Mille Miglia». Il prossimo passo, per Meoni, potrebbe essere proprio la partecipazione alla “corsa più bella del mondo”: «L’ho omologata proprio per questo motivo, forse l’anno prossimo, se trovo lo sponsor. O magari se qualcuno fosse interessato a noleggiarla, potrei esplorare anche quei servizi. L’importante è che la macchina corra».