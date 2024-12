Un appuntamento radicato nella tradizione sportiva

Il Rally di Pistoia è una manifestazione automobilistica con profonde radici nella tradizione sportiva italiana. Nato negli anni '90, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di rally. Negli anni, ha saputo evolversi, mantenendo vivi i valori di sportività e passione. Organizzato da Pistoia Corse Sport in collaborazione con l'Automobile Club Pistoia, si svolge ogni anno in ottobre. La 45ª edizione, celebrata nel 2024, ha registrato un grande successo, con la partecipazione di 90 equipaggi, tra team storici e moderni, e un pubblico sempre più numeroso. Il percorso si snoda attraverso le suggestive strade della provincia di Pistoia, unendo sfide tecniche e panorami mozzafiato. Prove iconiche come "Montevettolini" e "Casore" sono simboli della competizione, progettate per esaltare le abilità dei piloti e la performance delle vetture. Negli anni, il rally ha introdotto nuove categorie, come quelle per auto storiche, che aggiungono fascino all’evento, celebrando il passato del motorsport. Un tratto distintivo della gara è la capacità di unire tradizione e innovazione. Le edizioni più recenti hanno integrato tecnologie avanzate per monitoraggio e sicurezza, rimanendo però fedeli alle prove classiche e allo spirito originario del rally. Oltre all'aspetto sportivo, il Rally di Pistoia promuove il territorio, valorizzandone cultura ed eccellenze locali. Il passaggio dei piloti nei borghi e nelle campagne favorisce l’afflusso di turisti, generando benefici economici per la comunità. L’amministrazione comunale collabora attivamente, garantendo sicurezza, logistica e ospitando eventi collaterali che coinvolgono cittadini e visitatori. La storia della competizione è arricchita dalla partecipazione di grandi nomi del motorsport italiano. Piloti come Federico Gasperetti e Mauro Miele hanno segnato il palmarès del rally, ispirando nuove generazioni di appassionati. Le loro imprese sono un patrimonio di emozioni che unisce passato e presente. Il Rally di Pistoia è più di una gara automobilistica: è una celebrazione dello sport e della cultura, un'occasione per condividere emozioni e riscoprire il territorio. Ogni edizione rinnova l’entusiasmo degli appassionati e consolida il ruolo centrale della manifestazione nel panorama sportivo italiano. Con la sua storia in continua evoluzione, il rally rimane un simbolo di passione per i motori e per la bellezza della Toscana.