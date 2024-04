Rally della Valdinievole, è tutto pronto per sfrecciare tra paesaggi suggestivi

Il Rally della Valdinievole e Montalbano rappresenta una tra le gare più apprezzate in Toscana e non solo. Prossimo appuntamento previsto per il 29 e 30 giugno, per un’attesa 39° edizione. La manifestazione, che si contraddistingue dunque per il suo carattere di evento sempre più nazionale, è una gara snella nel suo svolgimento, con partenza e arrivo (come da tradizione) nel paese di Larciano. Attesa anche per le numerose prove speciali che caratterizzeranno il percorso e che consentiranno di abbracciare così emozioni davvero uniche. Un formato di gara, come si accennava, agile, il quale proporrà lo scenario competitivo in un fazzoletto di territorio che dalla Valdinievole guarda alle pendici del Montalbano. E con questo, si ribadisce l’intenzione di considerare in modo particolare e suggestivo, appunto, i luoghi attraversati dalla gara, la quale rappresenterà l’ideale ponte tra le due zone, peraltro caratterizzate da innumerevoli bellezze artistiche e paesaggistiche: «C’è grande attesa per la prossima edizione della corsa - sottolinea Gianni Lazzeri, organizzatore del Rally della Valdinievole e Montalbano - e noi come al solito abbiamo profuso tutto il nostro impegno per la buona riuscita della manifestazione. Le difficoltà maggiori incontrate nell’organizzazione quest’anno - continua Lazzeri - sono state rappresentate dalla ricerca di un percorso di gara adeguato. Dopo l’alluvione del novembre 2023, infatti, vi è stato un lavoro molto delicato da svolgere in tal senso, anche per garantire la sicurezza lungo tutto il tracciato di gara. Si è dimostrata molto proficua la collaborazione con i comuni limitrofi, che mai ci hanno fatto mancare la loro disponibilità, così come vorrei ringraziare l’AC Pistoia, che per noi è fondamentale». Poi, Gianni Lazzeri passa a descrivere quali sono gli obiettivi della prossima edizione: «Per questa 39° edizione del Rally della Valdinievole e Montalbano - ha sottolineato l’organizzatore - contiamo di fare tanti iscritti e di condurre più persone possibili alla scoperta del nostro territorio, così ricco di storia, tradizioni e attrattive, proseguendo il successo fatto registrare nel corso delle precedenti edizioni».