Coppa Collina e passione auto d'epoca La grande storia del Veteran Car Club

Il "Veteran Car Club" è stato fondato nel 1997 da un gruppo di appassionati di auto e moto d'epoca. Nel giugno dello stesso anno, il club ha organizzato con successo una mostra di auto d'epoca che ha attratto oltre cinquemila visitatori. Questo evento segna l'inizio di una serie di attività significative. Successivamente, il club ha promosso un tour di auto d'epoca a Suvereto, in onore del designer Francesco Scaglione, con la consegna di una targa alla figlia del designer in sua memoria. Nel 1998 ha allestito una mostra fotografica dedicata ai piloti pistoiesi e alle competizioni automobilistiche della provincia, ottenendo ampio risalto dai media regionali. Nella primavera dello stesso anno è stata organizzata una mostra esclusiva sulle Alfa Romeo, esponendo una vasta gamma di modelli che spaziavano dal 1923 agli anni '70. Questo evento è stato arricchito da una mostra fotografica che celebrava le creazioni dell'ingegnere Carlo Chiti, aggiungendo un ulteriore livello di interesse. Alfredo Lippi, presidente del Veteran Car Club Pistoia, ha raccontato così la nascita, l’evoluzione e l’operato di una delle più grandi istituzioni culturali della provincia: «Siamo un gruppo di amici con la passione per le auto storiche. Col tempo siamo evoluti, cresciuti, sia come numero di soci, arrivando fino a 600, ora siamo circa 300. Abbiamo una sede permanente aperta dalla mattina alla sera, che fa da riferimento per tutti gli appassionati di auto storiche. Diamo consigli, cerchiamo di aiutare magari a reperire pezzi o elementi delle auto che sono più ricercati, le funzioni principali delle associazioni di questo tipo. Tra di noi ci sono anche collezionisti importanti: Maurizio Tabucchi, che aveva una bellissima collezione di Alfa Romeo. L’ingegner Maurizio Forleo, presidente del Club OSCA, Emanuele Marcianò, che ha lasciato una bellissima collezione di auto. Ognuno di noi ha circa 2-3 auto, ma c’è anche chi ne ha 10, un parco auto variegato. Oltre a ciò, abbiamo un calendario di manifestazioni annuo: facciamo intorno a 9-10 eventi, distribuiti nella parte migliore dell’anno, di solito da aprile fino a dicembre, quando si tiene una manifestazione chiamata “Un raduno coi fiocchi”. La Coppa della Collina è sicuramente la nostra iniziativa più importante, ormai siamo alla 25esima edizione ed è in programma per domenica 30 giugno. Iniziata nel 1923 e durata fino al 1971, ha visto periodi di “fermo”, come durante la guerra. Questo evento era seguito da migliaia di appassionati che si accalcavano sui tornanti di questo percorso (ci furono anche circa 70mila persone). Prima facevamo il Campionato Italiano di Regolarità, abbiamo partecipato per 22 edizioni, poi per ragioni di un calo di entusiasmo l’abbiamo trasformata e l’abbiamo fatta più “nostra”. Facciamo un raduno a Piazza del Duomo a Pistoia, una delle piazze più belle d’Italia, poi andiamo sul percorso reale sulla collina, chiudiamo la strada e facciamo un’esposizione dinamica. Le auto partono una ogni 15 secondi e fanno il percorso a strada chiusa, nella massima sicurezza. Il percorso inizialmente partiva da Capostrada e arrivava al Passo della Collina, erano circa 15 chilometri. Poi negli anni ‘70, per ragioni di sicurezza, fu ridotto a 5 chilometri circa, ripetuto per due volte, come facciamo noi oggi. Questa strada è stata appena rifatta, la percorriamo due volte come si faceva negli anni ‘70. La gara è molto divertente, attrezzata, lo scorso anno c’erano auto molto belle ed erano davvero numerose. Grazie al nostro Vallero Fagioli abbiamo fatto diverse pubblicazioni, tra le quali “Una strada, un ingegnere e una corsa”, che parla appunto del tratto in cui si svolge la manifestazione, la figura di riferimento è Carlo Chiti, e l’evento è appunto la Coppa Collina. Il libro ha avuto molto successo e ultimamente è stato fatto anche un volume specifico sulla Coppa. Siamo anche molto vicini a quello che riguarda la solidarietà. A Pistoia abbiamo la Dynamo Camp, struttura creata da diversi importanti personaggi a livello mondiale. Dal 2009 tutti gli anni facciamo, oltre a una donazione, anche numerose iniziative a tema bambini. La prima domenica d’agosto ci rechiamo alla struttura con le auto d’epoca. Doniamo ogni anno un contributo e siamo diventati ambasciatori della Dynamo. Abbiamo supportato anche altre associazioni, come "Voglia di Vivere" e un'associazione di basket in carrozzina. La nostra passione ci permette di compiere azioni di beneficenza sul territorio, e ne siamo orgogliosi».