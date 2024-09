Centauri e scuderie, le classifiche del campionato Assoluti Enduro

La classifica degli Assoluti Enduro 2024 prende forma ma mancano ancora quattro prove alla fine del campionato e tutto può ancora cambiare. Alberto Elgari (TM - Costa Ligure TM Youth Team) continua a tirare le fila della classe 125: con cinque vittorie consecutive, incamera 100 punti e si porta ben distante da Luca Colorio (Husqvarna - Husqvarna Jet Zanardo) e Pietro Scardina (Fantic - Fantic Racing Junior Enduro Team Specia ). Non si diversifica dalla precedente la 250 2T: qui il leader di classe è Lorenzo Macoritto (TM - TM Boano Factory Team), detentore di ben 100 punti e cinque vittorie, seguito da Maurizio Micheluz (Husqvarna - G.S. Fiamme Oro Milano). Il pilota Husqvarna non dovrà, però, abbassare la guardia perché Gian Luca Martini (GasGas - M.C. Sebino-Camuno) è alle sue spalle. Uomo da battere nella 250 4T è Davide Soreca (Kawasaki - MGR Kawasaki), che ha al momento dalla sua 94 punti, nonché 15 di vantaggio sul secondo posto occupato attualmente da Rudy Moroni (Honda). La classe 450 inizia a prendere una forma alquanto netta, con Andrea Verona (GasGas - GasGas Factory Racing) che non smette di accumulare vittorie e punti utili in campionato; Samuele Bernardini (Honda - Honda Racing RedMoto Enduro Team) e Matteo Pavoni (Husqvarna - Husqvarna Jet Zanardo) a seguire rispettivamente con cinque argenti e cinque bronzi. Nella Junior è Kevin Cristino (Fantic - Fantic Factory Racing Enduro) a portare avanti la sua leadership con 97 punti. Dietro di lui è duello senza respiro tra Manolo Morettini (Honda - Honda Racing Enduro RedMoto Enduro Team) ed Enrico Rinaldi (GasGas - GTG Motogamma Lunigiana Team): quest’ultimo dovrà dare il tutto e per tutto se vuole conquistare il vantaggio, mentre Morettini sarà pronto a difendersi durante questo weekend di gara. Tra gli Stranieri è Steve Holcombe (Honda - Honda Racing RedMoto Enduro Team) ad avere la classe in pugno con 84 punti. A seguire troviamo due compagni di squadra, Nathan Watson (Beta - Team Beta Factory) e Brad Freeman (Beta - Team Beta Factory), che si trovano separati tra loro da una sola distanza: la tappa di Pistoia sarà il campo di battaglia perfetto per contendersi il secondo posto di classe. Pure la battaglia tra i Moto Club non appresta ad arrestarsi: è ancora il Gaerne con i suoi piloti di fiducia a portare avanti il primato nel campionato, mentre il Lago d’Iseo continua ad avanzare al secondo posto con 27 distanze dai primi. A chiudere il cerchio sono i piloti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Milano. Durante le recenti manche di Spoleto, il Diligenti Racing Team ha spodestato, con 68 punti, l’ex leader dei Team, il Fantic Racing Team, che ha dalla sua ancora i 30 punti della prima tappa.