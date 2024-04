Al via la seconda edizione della MiniMiglia la corsa di regolarità per auto storiche

Dopo il grande successo della prima, storica edizione del 2023, il prossimo 26 maggio torna la MiniMiglia di Montecatini Terme, il raduno organizzato da AC Pistoia con il supporto tecnico del Kursaal Car Club e iscritto al calendario ACI Storico - Ruote nella Storia. Rispetto allo scorso anno, sono due le novità più significative. In primo luogo il percorso, originariamente di 900 metri e che quest'anno sarà, precisamente, di 1.350 mt. Ciò è dovuto principalmente, nonostante il patrocinio e le autorizzazioni ricevuti dal Comune già a ottobre, a un'ordinanza emessa a fine novembre relativa a degli interventi di manutenzione da effettuare nella pineta, attualmente chiusa al pubblico. Trattandosi di un sito UNESCO, l'ultima parola spetterà pertanto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Ad ogni modo, la maggiore lunghezza del circuito darà modo ai partecipanti di cimentarsi in sei prove, ognuna delle quali da ripetere due volte, una al mattino in un senso e una al pomeriggio nell'altro. Nello specifico, i cronometristi e i commissari rileveranno il tempo di percorrenza tra uno e l'altro, da cui si calcolerà una penalità per ogni centesimo di secondo non conforme alla tabella di marcia richiesta: una 'gara non gara', rispettando le indicazioni del Presidente, in quanto rientrante in una serie di manifestazioni di auto storiche che valorizzano aspetti paesaggistici e turistici. L'altra grande modifica apportata, invece, riguarda la tipologia delle vetture ammesse che, a iscrizioni appena aperte, saranno un numero compreso tra le 40 e le 45. Venticinque saranno le automobili che, in passato, hanno partecipato alla Mille Miglia (o hanno il titolo per iscriversi). In accordo con ACI Storico, al fine di raggiungere un'audience sempre maggiore nella fascia dei più giovani, nel ruolo di navigatore saranno accettati ragazzi a partire dal 14° anno di età. In quest’ottica va letta anche la scelta di accettare, oltre alle "auto d'epoca" ante 1957 e alle storiche, e cioè quelle che hanno di fatto superato i tre decenni di vita, fino a cinque fra le cosiddette youngtimer, vale a dire quelle rientranti nella classe che comprende macchine, tra i 20 e i 30 anni, che hanno ottenuto la certificazione di "auto di potenziale interesse storico". I partecipanti alla manifestazione dovranno essere rigorosamente soci ACI.