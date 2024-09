Abestone 2024: passione off-road e ambiente

Auto, ma non solo. Pistoia sa ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con le moto. Le due ruote non sono oggetto soltanto di sfilate o esposizioni, ma anche di vere e proprie gare piene di spettacolo e adrenalina, che oltre al comparto agonistico, sono pensate per avvicinare ancora più gente alla disciplina. Sotto questo punto di vista, non c’è niente di più avvincente dell’Abestone, che ritorna i prossimi 19-20 ottobre. Un atteso ritorno del progetto “fuoristradale”, che segna un'epoca di rinnovamento e impegno anche verso la sostenibilità. L’edizione 2024 promette un'esperienza entusiasmante per gli amanti dell'Hard Enduro, la disciplina madre dell’evento, rafforzata da un approccio rispettoso dell'ambiente e del delicato equilibrio naturale del territorio. Con il sostegno del Comune di Abetone e del nuovo Sindaco Gabriele Bacci, l'evento di quest'autunno non solo celebra la resilienza e la passione della comunità locale ma pone anche le basi per il ritorno del Campionato del Mondo nel 2025, mirando a stabilizzare la manifestazione nella sua sede storica. Il percorso di 15 km è progettato per accogliere partecipanti di tutti i livelli, mantenendo il format delle competizioni del 2022, con qualifiche aperte a tutti e finali stratificate per garantire un'esperienza coinvolgente e competitiva. La novità di quest'anno include il passaggio della Finale B attraverso il rinomato tratto "Minestrone", promettendo sfide avvincenti e spettacolo garantito. Michele Bosi, organizzatore dell'evento, ha espresso gratitudine per il sostegno e la fiducia continuati, essenziali per riportare Abestone al suo antico splendore, e ha fatto appello a tutti gli appassionati di Enduro, incitandoli a venire ad Abetone il 19 e 20 ottobre per sostenere l'Enduro e celebrare contemporaneamente lo sport e la natura. Il tanto atteso ritorno di Abestone segna una nuova fase di crescita e consolidamento per l’evento, che conferma il legame con la splendida Val di Luce. La concessione dell'area, che include il paddock e una parte cruciale del percorso di gara come il leggendario tratto "Minestrone," rappresenta un passo significativo per la manifestazione, che potrà così prosperare in un contesto naturale di rara bellezza. Infatti, il fascino unico della valle, con i suoi paesaggi mozzafiato, contribuisce a rendere Abestone un'esperienza indimenticabile per partecipanti e spettatori. Il weekend di adrenalina e sport inizierà venerdì, con le iscrizioni e l'apertura dell'area training. Sabato sarà una giornata intensa, con le qualifiche al mattino seguite, nel pomeriggio, dalla spettacolare gara di Endurocross. Domenica si aprirà con la partenza della Finale B, riservata a tutti i piloti che non si sono classificati tra i primi 30. I primi 30, invece, chiuderanno l’evento con la prestigiosa Finale A. Una notizia incoraggiante per i partecipanti è la riduzione della quota d'iscrizione rispetto al 2022. Il nuovo sito ufficiale, con tutte le informazioni dettagliate, è online da metà settembre, con le iscrizioni che si sono aperte proprio in concomitanza con il lancio del sito web (www.abestone.it). Obiettivo di Abestone 2024 è quindi quello di creare un evento che unisca professionisti e amatori, permettendo a tutti di vivere l'emozione dell'Hard Enduro. La sfida è quella di mescolare due mondi: da un lato, la possibilità di vedere i professionisti in azione; dall'altro, l'opportunità di percorrere gli stessi tracciati, imparando dai campioni. Il weekend all'Abetone Val di Luce non sarà solo una prova di abilità, ma soprattutto un'occasione di divertimento. Con un paddock accogliente immerso in uno scenario naturale tra i più suggestivi della regione, l'evento promette di essere indimenticabile per tutti gli appassionati, dal veterano al neofita. Del resto, guidare una moto ad Abetone rappresenta un'occasione unica, resa possibile solo grazie a un impegno organizzativo straordinario. Normalmente, infatti, è assolutamente vietato utilizzare veicoli a motore all'interno dei boschi di Abetone, il che rende la manifestazione un evento di ancora maggiore importanza e prestigio.