Una cooperativa di professionisti del turismo Visite, escursioni e la gestione di beni culturali

La cooperativa è formata da professionisti del turismo, guide turistiche e ambientali, nata per fornire servizi a turisti, scuole, aziende, agenzie di viaggio e tour operator, enti e istituzioni pubbliche. Fanno parte dello staff di Sigeric, oltre Francesco Bola, Eleonora Bazzali, Pierangelo Caponi, Cinzia Nicolini, Mattia Olivieri, Franco Ressa, Matilde Ferrari, Alessia Curadini, Giulia Pretari, Nicola Piretti. Ora gestisce beni culturali come i castelli di Lusuolo, Pallerone, Bastia e Monti. Alla Pieve di Sorano Sigeric gestisce il centro didattico, punto informazioni e porta del Parco Nazionale dell’Appennino. A Pontremoli ha aperto un Sigeric Point in Via Ricci Armani: si possono prenotare tour, visite guidate, escursioni, noleggiare e-bike, e acquistare prodotti Scott per il trail. (Info: [email protected], 331-8866241 e 366-3712808 (anche WhatsApp).