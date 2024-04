Taglio del nastro con le autorità e la filarmonica

Grande ufficialità attesa per domani, quando alle 10,30, le autorità locali, provinciali e regionali, religiose, militari e civili, taglieranno il nastro per dare, come da protocollo, il via effettivo alla edizione 2024 del "Primo Maggio a Fornaci". Annunciato dalla Filarmonica "Gaetano Luporini" di Barga e dalla Filarmonica A. Catalani di. Coreglia Antelminelli, storiche compagnie musicali che si esibiranno lunga la via principale e fino a Piazza IV Novembre, tra premiazioni, ricordi e il solito clima di grande condivisione, si inaugurerà e si celebrerà una nuova pagina di una tra più belle e partecipate manifestazioni della Valle del Serchio. Via della Repubblica sarà chiusa al transito e sarà pedonale. Per raggiungere il paese, oltre al comodo treno, sarà attiva la navetta gratuita dall’area del Chitarrino.