Si rinnova la partnership con il Festival della Robotica

«Anche quest’anno si rinnova la partnership del Festival della Robotica con l’Agrifiera e siamo lieti di poter proporre ancora ai visitatori un programma scientifico di qualità, con laboratori e incontri dedicati all’agricoltura del futuro, che avranno come focus il tema ‘robotica, digitalizzazione e scienze agrarie - dichiara Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della robotica -. Il 2 maggio, come anteprima della tre giorni della rassegna in programma a Pisa dal 9 all’11 maggio, all’Agrifiera torneranno in scena i robot agricoli e per la gestione del verde urbano. L’appuntamento a Pontasserchio sarà un’occasione formativa importante per i ragazzi che parteciperanno ai laboratori didattici e un momento divertente per gli appassionati dell’ambiente per avvicinarsi all’intelligenza artificiale. L’evento all’Agrifiera è realizzato in collaborazione con il comune di San Giuliano Terme e il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’università di Pisa». «Agrifiera è l’appuntamento annuale sangiulianese che unisce tanti importanti temi in un unico evento – dice l’assessore all’agricoltura e alla sostenibilità Filippo Pancrazzi –, tra i quali, quelli dell’agricoltura e della ricerca, che sono fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, presenti e futuri. Oggi viviamo in un contesto in cui la sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, deve essere tra i primi punti dell’agenda politica di governi e amministrazioni locali, per tutelare l’ambiente in cui viviamo, per migliorare la qualità della vita delle persone, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e molto altro ancora. La nostra amministrazione è molto impegnata su questo fronte: anche per il 2025 San Giuliano Terme ha ottenuto la bandiera di “Comune sostenibile” e su questa strada intendiamo proseguire, anche grazie ad Agrifiera, dove vogliamo far convivere tradizione e innovazione».