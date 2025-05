Parata di stelle a LFW. Domani a Villa Bottini con Rodriguez e Moser

Ogni giorno a Villa Bottini – domani, sabato e domenica – dalle 10 alle 19, sarà protagonista la moda circolare di lusso con Qhlype, la startup fondata del 2022 da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E proprio la coppia iperpaparazzata – la sorella di Belen con il figlio dell’asso della due ruote – sarà presente domani mattina a Villa Bottini dalle 9 alle 13, a disposizione del pubblico. La curiosità è tantissima per questo speciale evento di Lucca Fashion Weekend, con i due noti volti televisivi presenti in città domani mattina e con la ricca collezione che resterà (in vendita) per questi tre giorni a Villa Bottini e che scaturisce direttamente dai guardaroba dei personaggi celebri come Belén Rodriguez, Giulia De Lellis, Gué Pequegno e Taylor Mega, solo per citarne alcuni.

Tra le novità di questa edizione, spiccano gli effetti decorativi di Viero Decoratives, marchio di Cromology, specializzato in finiture decorative per pareti, che fondono tradizione italiana e design contemporaneo, know how e ricerca tecnologica, dedicando un’attenzione particolare al tema della creatività. Al Real Collegio, sabato alle ore 17, Viero Decoratives porta la sua visione della parete come elemento identitario e creativo. Non solo superficie: ma emozione, racconto, memoria visiva; in anteprima assoluta per il pubblico italiano, sarà presentata Setae Lucensis, la nuova collezione della linea Made in Tuscany, omaggio al patrimonio serico di Lucca. Una collezione che veste lo spazio con la stessa cura con cui si disegna una collezione di moda: texture, luce, vibrazioni tattili che trasformano le pareti in tessuti narranti.

Un allestimento multisensoriale: pannelli materici, proiezioni visive e superfici da toccare, per immergersi nell’universo Made in Tuscany, talk, e una performance live: un’opera d’arte realizzata in tempo reale con le finiture della collezione Setae Lucensis, ispirata a Lucca e ai suoi intrecci di seta e memoria.

La cover ufficiale di Lucca Fashion Weekend è un’opera d’autore firmata da Valeria Favoccia e realizzata con il contributo di Lucca Crea e in collaborazione con la scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze. Valeria Favoccia, classe 1988, vanta partecipazione a progetti editoriali di alto profilo. Ha contribuito a serie iconiche come “Doctor Who” e “Assassin’s Creed” per Titan Comics, “Stranger Things” per Dark Horse Comics. Attualmente, sta lavorando alla serie a fumetti “Star Wars - The High Republic” per Dark Horse Comics.

Tanti nomi che fanno la differenza sempre nel nome di Lucca Fashion Weekend. “Siamo davvero orgogliosi della crescita che sta avendo Lfw, ogni anno la manifestazione è sempre più fruita, e porta a Lucca voci e volti sempre più importanti del mondo della moda e dell’imprenditoria – dichiara Beatrice Taccini, Direttrice artistica di LFW – Il nostro obiettivo è quello di creare un contesto dove moda, arte e cultura si incontrano per creare un valore che restituisce vantaggio alla città”.