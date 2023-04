“Lunigiana World” Il turismo viaggia sull’app del territorio nata dall’amore

Maurizio, geometra, aveva una pagina Facebook dedicata al suo Comune, Bagnone. Federico girava la Lunigiana, con la macchina fotografica al collo per immortale e pubblicare su Instagram i suoi luoghi più belli. Da una iniziale rivalità, come può accadere sul web, è nata un’amicizia e poi una collaborazione che ha reso la Lunigiana nota in tutta Italia e non solo. Così il villafranchese Federico Palermitano e il bagnonese Maurizio Veroni hanno idato e realizzato l’applicazione ‘Lunigiana world’. Semplice e molto intuitiva, mappa centimetro per centimetro la Lunigiana, senza trascurare nulla, tradizioni comprese. I due hanno girato l’intero territorio, fatto conoscere angoli suggestivi, borghi, ponti, fiumi. Un’applicazione nata dall’amore per la terra in cui sono nati, vivono e lavorano.

"Abbiamo deciso di collaborare nel 2019 – racconta Federico –, negli anni abbiamo riscontrato un ottimo successo, da soli abbiamo realizzato una applicazione, cresciuta durante la pandemia, ci abbiamo lavorato giorno e notte. Il nostro è un grande progetto che racconta la Lunigiana intera". Dati, fotografie, descrizioni, in italiano e in inglese. Poi il calendario degli eventi, e le categorie dei luoghi: musei, chiese, castelli, dimore e ponti storici. L’ospitalità: sulla app si trova dove mangiare, dormire e divertirsi, comprare prodotti tipici, i borghi, gli itinerari del gusto e i numeri utili. E’ una vera guida per turisti e non solo, chiunque può sapere in un attimo cosa fare in Lunigiana e come arrivare nei posti segnalati.

"Abbiamo promosso una gara tra i borghi della Lunigiana – aggiunge Maurizio –, tantissimi i voti arrivati per decretare il vincitore, Montereggio nel Comune di Mulazzo, dove è stata organizzata una grande festa. Abbiamo postato un lavoro sul racconto di tradizioni lunigianesi, come la cottura nei testi: quel video ha ricevuto 20 milioni visualizzazioni in due anni. Ci chiedevano dove comprare i testi, come usarli, ricette. Stiamo lavorando al sito, grazie a un bando della Camera di commercio. La nostra Lunigiana abbina storia, arte, una cucina unica". Turismo e solidarietà possono andare di pari passo: con i calendari realizzati da Lunigiana World insieme a Sigeric sono stati raccolti 10mila euro, donati al progetto del ‘Dopo di noi’ realizzato dall’Associazione lunigianese disabili. Federico Palermitano e Maurizio Veroni da qualche mese hanno iniziato una collaborazione con la project manager Costanza Iannuzzi.

I numeri parlano chiaro. "Tra Facebook e Instagram – dicono – abbiamo una media di tre milioni di persone che ci seguono ogni mese. L’applicazione conta circa 33mila download. Vantiamo collaborazioni con Sigeric, Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Unione dei comuni, Ambito turistico, abbiamo realizzato i video per il Piano progetto di paesaggio della Regione Toscana. Ci chiamano e ci scrivono migliaia di messaggi al giorno, il nostro è un lavoro continuo, per rendere il nostro territorio accattivante. E per l’estate ci sarannp tante sorprese".

Monica Leoncini