L’Orto botanico in quota Dove fioriscono orchidee tra didattica e cultura

Fioriture di maggio al Pian della Fioba che, con l’arrivo del sole di primavera, si colora di orchidee. Sono le stagioni a scandire il tempo su questa finestra sopra Massa che si affaccia su tutta la costa apuana e apre lo sguardo sull’alto mar Tirreno e il mar Ligure. E l’iniziativa del ‘Mese delle orchidee’ segna la vera riapertura dell’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi al Pian della Fioba, gestito dall’associazione Aquilegia. Si parte sabato 6 maggio con la tradizionale giornata formativa per le nuove guide dell’Orto Botanico. Le aperture nei fine settimana festivi di maggio saranno promosse appunto come ‘Mese delle orchidee’, per ammirare il susseguirsi della fioritura delle oltre 30 specie spontanee presenti nell’Orto Botanico.

"Nel mezzo – racconta Andrea Ribolini, presidente di Aquilegia – accoglieremo in visita numerose scolaresche che hanno aderito alle proposte didattiche: lezioni frontali, escursioni e laboratori. Da inizio giugno l’Orto sarà aperto tutti i giorni fino a metà settembre". Da non perdere poi l’evento del 20 maggio quando l’Orto ospiterà il tradizionale ‘Maggio antonese’ con canti e vestiti della tradizione.

Pian della Fioba è un piccolo ‘regno’ dove l’orto botanico convive e collabora con il vicino Rifugio Città di Massa, dove è possibile mangiare con vista panoramica sulla corona delle Alpi Apuane. "Con il caldo estivo torneremo a promuovere, in sinergia con il Rifugio ‘Città di Massa’ numerose iniziative serali come il tramonto con picnic in vetta, le lucciolate ed escursioni notturne per ammirare il cielo estivo – prosegue Ribolini –. La sera di domenica 30 luglio Pian della Fioba ospiterà una delle date di Musica sulle Apuane e collaboreremo con il Cai Massa per lo spettacolo teatrale ‘Le otto montagne’ ispirato dal libro di Paolo Cognetti. A queste tante iniziative si sommeranno escursioni guidate per ammirare le fioriture più significative delle Apuane nel loro ambiente naturale. E inoltre saremo attivi, in collaborazione con il Parco, per le attività di gestione della Geo Park Farm a Bosa di Careggine cercando di creare una maggior sinergia tra le due strutture. Seguiranno poi altre iniziative a tema autunnale fino a concludere l’anno a dicembre, con i tradizionali tramonti in vetta in occasione di ‘Rosse di sera’".

Sarà poi riattivata la linea bus 66 che da Massa arriva al Pian della Fioba con la montagna terapia del Cai saranno organizzate giornate con la Joelette.

Francesco Scolaro