Storia, tradizione e innovazione per le due anteprime fuori porta del Festival della Robotica. La prima all’Agrifiera di Pontasserchio, kermesse centenaria dedicata al mondo agricolo, la seconda appuntamento nell’incantevole scenario di Volterra dal 12 al 14 maggio. A San Giuliano Terme in anteprima si sono visti i primi robot dell’edizione 2023, con un focus su quelli utilizzati nel mondo dell’agricoltura, con stand del Festival della Robotica allestito all’interno dell’Agrifiera, a cura dei docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa. Volterra, culla ultra millenaria di cultura, ha invece ospitato l’anteprima del festival per affrontare un tema innovativo, affascinante e che suscita grande interesse : il ruolo della robotica nella creazione di opere d’arte e l’interazione uomo–macchina che diventa protagonista nel mondo dell’arte. La ‘Robotic Art’ si è aperta con il workshop "Robot, Coscienza ed Arte", a cura dell’istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, al centro studi.