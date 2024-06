L’arrotino... superstar. Tutti pazzi per Gugliè: "Ormai più nessuno fa questo mestiere"

Un video di pochi secondi mentre arrota un coltello hanno fatto di Guglielmo Bertilorenzi, per tutti ‘Gugliè’, una star del web. Ottant’anni da compiere e la vitalità di un bambino il massese Guglielmo nativo di Antona, un paese montano di Massa, sta spopolando sui social, basta pensare che il real dove arrota il coltello con una pietra ha raggiunto due milioni di visualizzazioni in un paio d’ore, e i click aumentano di minuto in minuto. Tant’è che è già stato contattato da un famoso stilista per il lancio di una campagna pubblicitaria, da una tv nazionale e diventerà il volto per altri grandi eventi. Insomma: è Guglielmo mania. E questa popolarità lo diverte molto. Capelli e barba bianca allungati incorniciano un viso che mostra i segni del tempo e due occhi vivaci, che nascondono una vitalità impensabile per un’ottantenne. Ma questo è Guglielmo e la sua vitalità è diventata contagiosa.

"Questo riscontro sui social ha spiazzato tutti, e vedere che sta montando mi diverte tantissimo – racconta Guglielmo –, il mio merito è poco perché sono gli amici a realizzare i real". Ma perché viaggia con una pietra per arrotare i coltelli? "Perché quando vado a casa degli amici c’è sempre un coltello da arrotare, e oggi non lo sa più fare quasi nessuno. Lavoro il legno e ci sono sempre strumenti da arrotare". Guglielmo è uno scultore ma ama lavorare il legno, prima della pensione ha lavorato per più di trent’anni per il patronato Acli e ha girato tutta l’Italia per insegnare ai colleghi come interpretare decreti e sentenze. Ma non è tutto: Guglielmo è anche un poeta del collettivo poetico di Massa ‘Zauberei’ formato dagli scrittori Maurizio Bonugli, Fabrizio Ferrante, Silvana Cannoni e Selenia Erie che fa anche la regia dei real di Guglielmo.

"La poesia è una cosa che mi è sempre girata in testa ma non riuscivo ad esprimerla, poi sono entrato a far parte del collettivo Zauberei e dopo aver letto i libri di Maurizio Bonugli è nata spontaneamente. Realizzo personalmente i premi in legno del concorso del nostro collettivo". Guglielmo è padre di tre figli, due femmine e un maschio, ha molti nipoti ed è sposato con Oriana. "Questa popolarità ha sorpreso tutti in famiglia, sono tutti felici. Mia moglie, i miei nipoti e i miei figli mi seguono sui social. Tutti aspettiamo che la situazione si evolva per vedere come finirà". Abile artigiano e fine pensatore Guglielmo coltiva anche la passione per il cibo, al punto da inventare uno strumento per fare la pasta fatta in casa.

"Mi piace molto cucinare e tra le mie specialità che preparo per famigliari e amici ci sono i paguri, un tipo di pasta impastata a mano che realizzo usando uno strumento che ho creato con le mie mani per ottenere questa forma, quella di un paguro".

Insomma un’energia allo stato puro che ha contagiato i social, e ha fatto di Guglielmo una star del web per l’empatia con cui il suo viso e i suoi occhi di vita vissuta riescono a trasmettere. Un messaggio di grande positività e di racconto delle nostre tradizioni locali che merita di essere sottolineato, soprattutto con la tecnologia che può dar modo a queste storie di venire alla luce e di essere ascoltate anche dalle nuove generazioni.

Alessandra Poggi