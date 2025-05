La festa è al Real Collegio “Grazie per averci scelto“

Il Real Collegio è il cuore pulsante di Lucca Fashion Weekend. Tanti eventi fanno capo proprio alla bellissima location valorizzata e resa vitale dal suo presidente Francesco Franceschini.

“Siamo felici di ospitare tra le nostre antiche, suggestive mura, Lucca Fashion Weekend – così il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini –. Anche perchè si tratta di un evento dal doppio valore, in quanto legato alla moda ma che apre a importanti agganci al mondo culturale. E che, in questo caso, permette anche di scoprire tesori che non tutti conoscono come il nostro splendido Chiostro di Santa Caterina, all’interno del Real Collegio“. E’ qui il punto di convergenza, ad esempio, sabato 31 quando, dalle 10 alle 18.30, si aprirà un affascinante Workshop sul ricamo artistico, le piante tintorie della macchia mediterranea, lavorare a maglia con i ferri circolari, disegno a colore con Valeria Favoccia, e lo zaino circolare, laboratorio per i bambini. Alle 17.30 spazio a Setae Lucensis, live painting e presentazione degli effetti decorativi Viero decoratives, brand di Cromology Italia Spa. Alle 21.30 Fashion Show con la Bottega Bernard. E a partire dalle 22 imperdibile festa (ingresso gratuito) con Dj set di Catherin Poulain che tutti conoscono come Official Cat. Il suo profilo instagram conta più di 350mila followers ed è una delle influencer più amate e contese dai clienti moda. Al Real Collegio anche il gran finale della manifestazione domenica dalle 10 del mattino a mezzanotte con House Park, connessione felice tra arte, cibo e musica con food track e dj set gratuito.

Così come sarà quella per tutto il giorno di domenica primo giugno, quando il celebre Mercato di Forte dei Marmi sarà eccezionalmente in Borgo Giannotti, dalle 8 alle 20. Sarà un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, proponendo la qualità conveniente dei suoi prodotti frutto del lavoro del Consorzio depositario del marchio unico, originale e registrato. Il primo talk, nel loggiato di Via Beccheria, sarà domani alle 10 con “Dalla passerella alla poesia“ con Riccardo Stellini, attore e modello, insieme Diego Fusaro. Con Stellini moda e poesia dialogano liberamente producendo inediti “Pensieri“ che danno il titolo al suo primo libro.