Geonova, gli specialisti. Ogni ‘sollevamento‘ è un gioco di squadra

Geonova, azienda leader a livello nazionale nel settore sollevamenti industriali con sede sociale a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca. Ha anche due altre sedi distaccate: una, come unità locale, nel comune di Lucca, con rimessaggio, officina ed ufficio di rappresentanza e una terza nel comune di Borgo a Mozzano in località "Socciglia" dove di recente l’azienda ha provveduto all’acquisto di due capannoni industriali.

Al "timone" dell’azienda da oltre mezzo secolo c’è Francesco Giusti (nella foto), fin dalla sua fondazione nei primi anni ’70 del 1900. I suoi interventi si differenziano fino all’uso delle gru gigantesche impiegate anche al ponte Morandi a Genova fin dal giorno del crollo e, di recente, a Vagli al Ponte della Tambura.

Molte gru sono state usate nella variante di Vallico, per la posa dei viadotti, così come su innumerevoli strade e autostrade italiane. Tanti mezzi sono collocati a noleggio all’interno dei capannoni industriali, in particolare nelle industrie nel comparto cartario lucchese. Fiore all’occhiello l’allestimento dei mega palcoscenici per il Summer Festival a Lucca, come quello realizzato in occasione del concerto dei Rolling Stones.

Per quanto riguarda il settore cartario la Geonova è partner delle aziende del comparto cartario lucchese da una decina di anni, servendo servizi e mezzi di sollevamento (gru e piattaforme) all’interno degli stabilimenti ed inoltre trasporti standard ed eccezionali, fornendo assistenza continua 360 giorni l’anno. Tutti servizi diventati ormai imprescindibili per le industrie cartarie.

Una grande realtà industriale, insomma, testimoniata dalla sua storia e dalla capacità di mantenersi al passo con i tempi, adattandosi, anzi prevenendo gli sviluppi tecnologici e mantenendo sempre alti indici di sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Nel 2024 l’azienda ha arricchito ulteriormente la possibilità di interventi, con l’acquisto di nuovi mezzi, investendo oltre due milioni di euro. Nel contempo ha provveduto a nuove assunzioni di operatori specializzati. La Geonova opera non solo nei lavori su strade statali e autostrade e nel comparto cartario, ma anche nel settore navale, ferroviario e aeronautico, con una presenza costante a capillare sul territorio.

Una realtà industriale, quindi, all’avanguardia e sempre in espansione, che conta molto anche per incentivare il livello occupazionale della zona che il prestigio stesso del territorio.

"Siamo un’azienda in crescita costante che si tiene sempre aggiornata sul mercato e nel modo di operare. – afferma il titolare Francesco Giusti – Un’azienda che, anche dopo 50 anni, appare comunque giovane e lanciata nel futuro..Caratteristiche che sono il segno distinto della nostra attività, per offrire sempre più servizi moderni e competenti alla nostra clientela, sia essa nazionale o territoriale, in piena garanzia e sicurezza".

Marco Nicoli