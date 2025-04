Eventi e curiosità. Tante cose da fare e da vedere in fiera

VerdeMura, tanti eventi e curiosità. Ecco un utile vademcum delle cose da fare e da vedere in questi due giorni di fiera.

Giardino roccioso. Al vivaio "Plantula Bio" Il giardino roccioso, espressione di un giardinaggio che vuole piante per ambienti estremi assolati e con poco acqua, divenuto a causa delle nuove condizioni climatiche, un modello cui ispirarsi. Piante resistenti al caldo, con fabbisogni idrici contenuti, tenaci, quasi ostinate, longeve e a bassa manutenzione. Fra gli esempi l’Iris mellita: originario dei Balcani, il fiore può essere di colore viola o giallo ed è profumato.

Il narciso: vere rarità in mostra. Il fiore eletto a simbolo di questa edizione è il narciso, araldo, nei giardini come in natura, della primavera che avanza, Coltivato da sempre perché facile, resistente, longevo e adattabile. A VerdeMura è protagonista di una mostra di piante in vaso di fiori, con oltre quaranta varietà. Un vero e proprio viaggio che invita alla scoperta. La mostra è realizzata in collaborazione Raziel e Floriana Bulbose (con i due vivai più conosciuti in Italia nel campo dei bulbi). Narcisi protagonisti anche nell’installazione curata da Claudia Canigiani e il Garden Club di Lucca che unirà fiori e vasi di pregio prodotti da Vases&vasi, dai colori luminescenti e smaltati, agli nuovi ingressi della manifestazione (San Colombano, San Regolo e Porta Elisa) realizzati con A.Di.Pa.

La rosa dedicata a Murabilia. Per la prima volta, una manifestazione lucchese avrà una rosa a lei dedicata. La rosa ‘Murabilia’, dedicata alla manifestazione autunnale del verde (che si terrà a Lucca il 5, 6 7 settembre 2025), è nata da una collaborazione tra Floricoltura Lari e gli ibridatori francesi della Valle della Loira, sarà presentata al pubblico in occasione di VerdeMura con l’intervento di Maurizio Usai, architetto, progettista del verde e plantsman, riconosciuto esperto di rose. "Da sottolineare l’eccezionale rusticità e la capacità di rifiorire molto velocemente – spiega Mirko Lari –. Il fiore si può presentare sia a grappoli sia singolo. I petali esterni sfumano dal bianco al rosa/fucsia per poi virare interamente su toni più accesi creando un mélange di colore davvero particolare".

La Camelia. Si allarga e consolida la rete di importanti collaborazioni intessuta in questi anni dalla manifestazione, sotto il segno del verde, contribuendo in modo particolare alla mostra di punta di Verdemura.

Il sotterraneo del baluardo San Regolo ospiterà una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi "Fior di Camellia 25", provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni della Toscana, capace di far apprezzare la grande varietà di colori, forme e sfumature, frutto di accurate e attente selezioni portate avanti nel tempo. Organizzata in collaborazione con l’Orto Botanico di Lucca e Andrea Antongiovanni del Vivaio Rhododendron che raccoglie le varietà più significative al momento in fiore.