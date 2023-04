Ecco tutti gli sportelli "Spi-na" sul territorio

Ecco dove si trovano gli sportelli "Spi-na", aperti su appuntamento. Firenze: Via Tavanti, 3 (2 piano); Chiara Tozzi 3480710297 Bagno a Ripoli (Grassina): Via Chiantigiana, 156; Roberta Tucci 3534328874 Borgo San Lorenzo: Via Martin Luther King, 3; Graziano Corzanelli 0558402620 Campi Bisenzio: Via B. Buozzi, 77; Laura Bellacci 3501939278 Castelfiorentino: Piazza delle Fiascaie, 3; Annamaria Chesi 3427914593 Certaldo: Via XX Settembre, 18; Romoletta Salvadori 0571668060 Figline Valdarno: Piazza San Francesco D’Assisi, 3; Gianna Maschiti 3340551820 Fucecchio: Via Landini Marchiani, 13; Fabio Gozzi 3477757245 Per informazioni, inviare una e-mail a [email protected], responsabile Chiara Tozzi Cell. 3480710297.

Sono circa 28mila gli anziani non autosufficienti nell’area dell’Ausl Toscana centro. Oltre novemila a Firenze. Emerge dallo studio "Famiglie e non autosufficienza" dello Spi Cgil, la sezione del sindacato che raccoglie i pensionati, in occasione dell’apertura di una serie di sportelli "per informare e attivare le prestazioni di sostegno a disposizione". Il sindacato invoca come prioritaria una legge sulla non autosufficienza. "La mancanza di servizi si scarica sulle famiglie" scrive il sindacato, che sottolinea come del resto ci sia "poca informazione su servizi e diritti a disposizione".