Cultura e fuochi d’artificio. Tutti gli eventi di agosto

Estate scoppiettante e fitta di eventi nel cartellone dei “Palcoscenici stellati“. Domani sera arrivano in piazza Aranci i Santi Francesi, vincitori della 16° edizione di X-Factor e freschi di partecipazione al Festival di Sanremo. Ancora grande musica in piazza Aranci giovedì 1 agosto con Queen rhapsody di Francesco Freyrie, per la regia di Daniela Sala. Spazio alla danza, venerdì 2 sul Pontile di Marina di Massa con “Sul mare”, prodotto da Noah Dance Company. Una giovane avventuriera intraprende un viaggio emozionante attraverso città costiere e pittoreschi villaggi marini, desiderosa di assaporare il suono e il gusto del mare in ogni suo aspetto. “Four seasons” con Daniela Tenerini (voce), Roberto Cesaretti (basso), David Versiglioni (piano), Alberto Rosadini (batteria), Paolo Bartoni (tromba, flicorno), è il concerto in programma domenica 4 a Villa Cuturi (Marina di Massa). Il quintetto ricrea un ideale ponte tra gli anni ’50 e i giorni nostri. Ancora musica a Villa Cuturi venerdì 9 con “Tango spleen”. Poi sabato 10 a Ronchi sarà il momento di Folk&Blues con Anna e Michelangelo. Domenica 11 in piazza Aranci, Rockopera presenta “Pink Floyd history“. Cinquanta anni di storia del gruppo inglese attraverso una band unica con proiezioni video esclusive.

La danza è di nuovo protagonista, sabato 17 nella spiaggia antistante piazza Bad Kissingen con “Pensieri notturni”, prodotto da Noah Dance Company. Un uomo dal passato tormentato trova rifugio nelle notti solitarie di fronte al mare. In occasione dei fuochi d’artificio, domenica 18 (alle 23) a Marina di Massa arriva Sarafine, vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor, nei suoi brani si intrecciano influenze musicali dubstep, tecno, trap, drill e pop. Martedì 20 a San Carlo Terme, il concerto “Pop history” con Anna e Michelangelo. Poi dal 21 al 24 agosto sarà tempo di “Premio Mercurio d’argento“ in piazza Aranci: viaggio tra la cultura e la musica di Morricone, Mogol e Henry Mancini. Venerdì 30 sul palco di Villa Cuturi di scena “Insolito jazz”.