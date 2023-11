Viaggiare, spirito d'avventura e molto altro: un'agenzia che regala anche solide amicizie

Viaggiare… verso mete lontane, verso luoghi esotici, ma anche verso piccoli borghi, capitali europee, montagne, mari vicini e lontani. Del resto, l’importante è partire, uscire dalla propria comfort zone e mettersi in gioco con altre culture, altri paesaggi e altri modi di vivere. Antonella e Federica di Anthurium Viaggi hanno festeggiato da poco i venti anni di attività dell’agenzia, che hanno inaugurato nel giugno 2003 insieme ad Automobile Club Pisa. È stata una scommessa in cui hanno creduto fermamente fin dall’inizio, con l'obiettivo di mettere il mondo alla portata di tutti. E in questi due decenni hanno lentamente costituito una comunità di Viaggiatori, non turisti, ma persone di tutte le età, curiose e affamate di conoscenza, di voglia di scoprire nuove realtà, diverse dal proprio ambiente, ma non per questo meno affascinanti. Non è stato un viaggio semplice, e lo hanno affrontato insieme con onestà ed entusiasmo, perché solo chi ha una sincera passione per il turismo è in grado di trasmettere agli altri il medesimo spirito di avventura, che non è detto sia rivolto solo a destinazioni lontane, ma si può sperimentare anche per un semplice weekend fuori porta. Com'è ovvio che sia, venti anni di avventure si sono inevitabilmente intrecciati con la loro vita familiare, dal momento che hanno entrambe una famiglia da gestire, dei figli con i propri impegni, su tutti la scuola. Una vita da vere e proprie acrobate, costantemente in bilico tra programmazione da realizzare, contabilità, front office e back office, gruppi da accompagnare in giro per il mondo… e ordinaria amministrazione della vita di casa, colloqui con i professori, spesa da fare, feste di compleanno, pranzi e cene da inventare all’ultimo minuto, come tutte le donne che lavorano! Oggi, a venti anni dal primo cliente che varcò timidamente la porta della neonata agenzia, Antonella e Federica possono affermare con orgoglio che il nome di Anthurium Viaggi è conosciuto sia a livello locale che regionale, considerando che possono vantare clienti e amici sparsi un po’ in tutta la Toscana, da Livorno a Lucca, da Massa ad Arezzo. Qual è stata la formula vincente? Soprattutto, il carattere “familiare” dell’agenzia: non si parla più di clienti, ma di amici e amiche, legami forti consolidati grazie a un settore in cui si sono specializzate nel corso degli anni, quello dei viaggi di gruppo. A volte questa definizione ha una connotazione negativa, associata all’immagine di carovane di turisti chiassosi e 'caciaroni'... niente di più diverso da quello che Antonella e Federica hanno costruito. Viaggiare insieme è inteso come momento di socializzazione e di cultura condivisa, un tuffo nelle esperienze di vita di altri popoli, ma anche di piccole realtà vicine a noi, spesso poco esplorate: dal Myanmar all’Iran, dalla Cambogia all’Uzbekistan, da New York al Marocco, dalla Giordania all’Egitto, dai fiordi Norvegesi all’Islanda, dalla Scozia alla Russia, senza dimenticare la nostra splendida Italia, che hanno girato in lungo e in largo. Ogni viaggio è organizzato in modo certosino, con la massima cura nella scelta dei fornitori locali, i migliori hotel, valide guide, ristoranti in cui assaggiare la cucina del posto. E per garantire la qualità dei servizi, Antonella e Federica viaggiano a turno con i vari gruppi, supervisionando con occhio esperto i singoli servizi, pronte a risolvere qualsiasi emergenza. Chi parte in gruppo con Anthurium, anche se inizialmente è solo, nel giro di poco si troverà ad avere tanti nuovi amici e amiche, da frequentare anche dopo la fine del viaggio.