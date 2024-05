Una realtà in crescita sempre rivolta al futuro

Il gruppo Truck Italia è una realtà consolidata, specializzata nella vendita di veicoli industriali e commerciali di varia natura e caratteristiche, sia ad alimentazione tradizionale che elettrica: Mercedes-Benz, Ford Trucks, Maxus, Bobcat e Piaggio Commercial sono i Marchi fiori all’occhiello di questa moderna azienda in continua evoluzione e in costante crescita. Il Gruppo Truck Italia è presente in Toscana, Emilia Romagna e Liguria, attraverso un’organizzazione capillare in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di clientela. Truck Italia è nata dallo spirito imprenditoriale di Giuliano Taverni, da sempre attivo nel mondo dei veicoli commerciali ed industriali. L’attività vede oggi protagonista il CEO di Truck Italia, Matteo Taverni, che con entusiasmo, passione e competenza guida un gruppo in continua crescita che ha ampliato la propria offerta, estendendola anche ad altri segmenti dell’automotive. Altra importante realtà del gruppo è infatti Nolcar, specializzata nel noleggio a breve o lungo termine. Una soluzione che, fanno sapere da Truck Italia, sta riscuotendo un grande successo tra le aziende di ogni tipologia e dimensione, consentendo infatti al titolare d’azienda di sostenere un (contenuto) costo variabile, in relazione alle effettive esigenze aziendali del momento, senza doversi impegnare nell’acquisto del mezzo. Una formula decisamente più flessibile che da Truck Italia viene resa ancor più vantaggiosa grazie all’esperienza e alla professionalità dei suoi tecnici e consulenti (tutti di alto profilo), che offrono i migliori prodotti e i servizi top della gamma, per un’esperienza di vendita davvero a 360°. Ma Truck Italia si contraddistingue anche per la sua attenzione verso un futuro più sostenibile, grazie alla disponibilità di veicoli commerciali ed industriali ad alimentazione elettrica. In più, ecco la vasta gamma di macchinari per l’edilizia e il movimento terra. Già da alcuni anni Truck Italia, infatti, è diventata importatore ufficiale Bobcat esclusivo per la Toscana, con vendita nuovo ed usato, assistenza e manutenzione del celebre marchio statunitense leader nella produzione di macchine edili e movimento terra, con soluzioni anche 100% elettriche per un business davvero all’insegna della piena sostenibilità. Truck Italia è presente a Montelupo Fiorentino, Campi Bisenzio, Pisa, Livorno, Grosseto, Sinalunga, La Spezia e Bologna.