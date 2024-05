Puntare su sostenibilità e certificazioni di qualità

Matteo Taverni, CEO di Truck Italia, ci guida alla scoperta dell’universo aziendale. «L’offerta di veicoli commerciali ed industriali, che si affianca alle numerose e vantaggiose proposte di noleggio a breve o lungo termine e alla vendita di macchinari per l’edilizia e movimento terra, rappresentano gli aspetti peculiari e il core business della nostra attività – precisa il Ceo di Truck Italia – ma la nostra non rappresenta una semplice attività di vendita, bensì un vero e proprio sistema di servizi integrati che mettiamo a disposizione della clientela. I nostri professionisti ed addetti offrono dunque una reale consulenza e guidano il cliente verso la migliore soluzione, sia da un punto di vista tecnico sia nella ricerca della migliore formula finanziaria per lui. In più – aggiunge Taverni – nell’ambito del processo di transizione energetica di cui siamo protagonisti, Truck Italia è in grado di offrire al cliente alcune indicazioni e di accompagnarlo verso una reale conversione all’elettrico, in modo da rendere il suo business 100% sostenibile e al passo coi tempi. E poi ecco la Gamma Elettrica Truck Italia: soluzioni di mobilità innovativa che tutelano l’ambiente e garantiscono la massima efficienza per il lavoro, con un’infrastruttura di ricarica adeguata, servizi di assistenza sul posto e servizi di sostenibilità avanzati». Truck Italia ha anche stabilito nella sua strategia aziendale un focus specifico sui macchinari per edilizia e il movimento terra: «Siamo importatori ufficiali Bobcat in esclusiva per la Toscana con ben sei centri assistenza nella regione. Un Gruppo – conclude il CEO – in continua crescita che ha ampliato il portafoglio dei marchi trattati. Una delle nostre peculiarità è quella di offrire un accurato servizio post-vendita, con i nostri centri di assistenza che rappresentano un autentico fiore all’occhiello. Grande attenzione riponiamo infine all’ambiente, adottando soluzioni per il risparmio energetico come pannelli fotovoltaici nelle nostre sedi e siamo protagonisti di una rigorosa politica di sicurezza sul lavoro, che ci ha permesso di ottenere numerose certificazioni in questo ambito». Va infine ricordato che il dottor Matteo Taverni, anche Vice Presidente LCV di FEAC, l'associazione europea dei concessionari Mercedes-Benz, ha recentemente partecipato al prestigioso Automotive Dealer Day, l’evento europeo di riferimento per gli operatori del settore automotive. In tale occasione Taverni ha condiviso il lavoro fatto in FEAC per predisporre al meglio la rete Mercedes-Benz all'evoluzione del sistema distributivo automotive, con l'introduzione di un nuovo modello di agenzia.