Non solo esperienze di gruppo: soluzioni anche per chi desidera "costruirsi" un viaggio

Ma Anthurium non è solo viaggi di gruppo... L’agenzia toscana, infatti, si rivolge anche a quella particolare clientela definita 'individuale', cioè a tutti coloro i quali desiderano 'costruirsi' il proprio viaggio in una meta - non per forza esotica - sognata per tanto tempo, ma scegliendo insieme a degli esperti del settore ogni singola tappa dell’itinerario da seguire. In effetti, sono davvero tante le coppie che, dal 2003 a oggi, hanno scelto di organizzare il viaggio dei sogni per eccellenza, aprendo direttamente in agenzia la lista di nozze. Dall'Australia al Messico, dalle Maldive al Kenya, da Tanzania e Zanzibar all'Argentina, passando per le Isole Azzorre, per l'affascinante Transiberiana e per il Perù... Quanti sogni hanno contribuito a realizzare Antonella e Federica! E tutto questo sempre sull’onda del carattere familiare dell’agenzia, perché, non è difficile immaginarlo, non ci dev'essere niente di più emozionante - per chi svolge questo bellissimo mestiere - che rincontrare questi giovani sposi a distanza di qualche anno... magari per organizzare un nuovo viaggio, chissà, questa volta a Disneyland, perché nel frattempo la famiglia si è allargata e sono arrivati dei bambini! Quanto svolto finora, anche se ricco di emozioni (ma anche di tanti sacrifici), per forza di cose appartiene irrimediabilmente al passato. In una società continuamente proiettata al domani, la domanda che ci si può porre arrivati a questo punto è: che cosa progetta, adesso, Anthurium Viaggi, per il futuro? E la risposta non è affatto banale perché, dopo gli ultimi anni dominati da un clima di grande incertezza, tra la pandemia di Coronavirus, i conflitti tra Russia e Ucraina e, più recentemente, tra Israele e Palestina, oltre alle catastrofi naturali, che hanno inibito i viaggiatori dal piacere di visitare nuove mete e, più in generale, reso il settore del turismo una vera e propria “corsa a ostacoli”, Antonella e Federica non si sono fermate un attimo. Infatti, hanno messo a punto un intrigante programma per il nuovo anno in arrivo, denso di meravigliose destinazioni in grado di soddisfare tutti i gusti, desideri, passioni e velleità: dal lungo raggio, come le trasferte asiatiche in Malesia e nel Vietnam, alle storiche capitali europee, come Londra e Vienna, senza sottovalutare i meno convenzionali - e per questo di grande attrattiva - Paesi da “mille e una notte”, come l’Uzbekistan... E non è tutto, perché usciranno a strettissimo giro di posta anche delle bellissime proposte per un weekend in ogni angolo della nostra meravigliosa Italia.