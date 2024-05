Lapi Gelatine è diventata una realtà internazionale

A quasi tre anni di distanza, Lapi Gelatine torna interamente nelle mani della famiglia. Era infatti il 2021 quando lo storico produttore, fondato a Empoli nel 1966 e specializzato in gelatine e peptidi di collagene per l’industria farmaceutica, aveva deciso di cedere il 5% della propria azienda al fondo Sviluppo Imprese Centro Italia (Sici) per finanziare in parte l’acquisto del 60% dell’azienda spagnola Juncà Gelatines, produttrice di gelatine di origine suina e idrolizzati di collagene per il settore alimentare. Un’operazione, in partnership con la holding di diritto spagnolo Disproinvest, co-finanziata dalla famiglia Lapi, con un investimento a titolo di semi-equity, e da Banca Monte dei Paschi di Siena. Ora la famiglia ha nuovamente acquisito il 5% ceduto a Sici, tornando ad essere socio unico dell’azienda. L’operazione legata alla spagnola Juncà faceva dunque parte di una strategia di sviluppo internazionale, un’apertura spiegata in una nota dal presidente di Lapi Group, Roberto Lapi, e dall’ad di Lapi Gelatine, Tommaso Lapi: «Siamo molto sodisfatti, è stata una decisione coraggiosa ma ben ponderata, che rappresenta un passo avanti nella strategia di crescita in mercati nei quali le previsioni sono ancora molto interessanti». Una mossa ripagata da un 2023 nel quale Lapi Gelatine ha fatturato più di 30 milioni di euro e ha distribuito prodotti in 52 Paesi nel mondo, diventando un player di rilievo a livello internazionale nelle gelatine per l’industria farmaceutica e alimentare. Uno sviluppo destinato a proseguire.