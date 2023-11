La transizione energetica si fa strada E il settore automotive è protagonista

Incontriamo oggi Luca Molesti, Responsabile Commerciale di GIUSTIAUTO SRL, Concessionaria Stellantis di Pisa e Cascina, che in termini di fatturato ed occupazione rappresenta il principale player sulla nostra provincia nel settore dell’auto e dei veicoli commerciali leggeri, per approfondire gli aspetti economici di un mercato complesso ed in continua evoluzione. Il comparto dell’automotive rappresenta uno degli asset fondamentali per l’economia del nostro Paese, basti pensare che nel 2022 in Italia la spesa per l'acquisto e l'esercizio degli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus) è stata di oltre 207,3 miliardi di euro, pari al 10,9% dell’intero Pil dello scorso anno. Come indicano i dati del Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE, nel 2023 il mercato dell’auto sta consolidando un significativo trend di crescita. Nel periodo gennaio/ottobre 2023 in Italia si sono registrate 1.315.964 nuove immatricolazioni di vetture, con un incremento del +20,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. FIAT mantiene la posizione di Leadership con le sue 148.963 nuove immatricolazioni. Tra i Brand nazionali spiccano in particolar modo Jeep che registra un +46,08% rispetto al 2022 grazie all’arrivo della nuova Avenger, insignita del premio Auto dell’Anno 2023, ed Alfa Romeo che grazie al successo riscontrato dalla nuova Tonale raddoppia le sue immatricolazioni passando dalle 11.151 unità del gennaio/ottobre 2022 alle 22.545 unità del 2023. La transizione energetica si fa strada anche nel settore automotive: le vetture interamente elettriche hanno registrato nel periodo gennaio/ottobre 2023 un balzo in avanti del +39,5% con ottime performance sia sul canale privato sia sul canale aziende che sempre più inseriscono veicoli a basse emissioni all’interno del loro parco veicolare. Ciò è agevolato anche dalle nuove forme di acquisto: Fiat 500E ad esempio beneficia dal nuovo Leasing a Tasso 0, per privati ed aziende, che offre un notevole risparmio nell’acquisto e la possibilità di provare per 36 mesi l’auto senza vincoli.