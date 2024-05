Gli androidi sul grande schermo. Tra fascino, curiosità e brivido

La finzione cinematografica come anche la letteratura di fantascienza banno spesso prodotto scenari dai quali i veri scienziati hanno tratto spunto per le loro ricerche. Un legame tra fiction e realtà ad alto contenuto culturale che ha anche il prego di divertire. Per questa ragione nell’ottica di realizzare un festival divulgativo che parli a tutti, l’intrattenimento gioca un ruolo fondamentale.

Nella cornice del Cinema Arsenale si terrà la rassegna cinematografica del Festival: da mattina a sera una serie di film, animazioni e documentari a tema robot saranno proiettati gratuitamente per tutti gli avventori del cinema, grandi e piccoli. Le proiezioni saranno introdotte dai professori del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, che spiegheranno le trame e le idee dei film in rassegna. Prima di ogni visione verranno proiettati dei cortometraggi, inviati da tutto il mondo per partecipare al Pisa Robot Film Festival, il primo concorso di cortometraggi dedicato ai robot, quest’anno alla sua terza edizione. Eccezionalmente, il 25 maggio il cinema Arsenale avrà l’onore di ospitare Oussama Khatib, professore dell’Università di Stanford e superstar della robotica mondiale, che presenterà il documentario francese ‘Ocean One K’, anteprima assoluta in Italia.

La sera di sabato 25 si terrà il talk show con il celebre youtuber cinefilo Federico Frusciante che, con la sua verve umoristica, realizzerà un vero e proprio excursus sulla robotica del cinema dai suoi albori fino a oggi. La serata conclusiva del 26 maggio vedrà la premiazione dei 21 corti selezionati per il concorso di cortometraggi del Pisa Robot Film Festival a opera di una giuria internazionale che decreterà il vincitore e assegnerà il premio.

Stefania Tavella