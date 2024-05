Da Fucecchio a Montelupo Fiorentino La mappa dei redditi del territorio

Il territorio si scopre ricco. È quanto emerge dai dati sui redditi dei cittadini dell’Empolese Valdelsa, recentemente resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nello specifico, si tratta della mappa dei redditi complessivi pro-capite dichiarati dagli italiani lo scorso anno e che, posta in relazione agli analoghi numeri del 2021, evidenzia come tutti gli undici Comuni abbiano il segno più. Inoltre, sette di essi si piazzano sopra la media del +6,3%, due in linea e soltanto due di poco sotto. In altre parole, nell'Empolese Valdelsa nel 2022 si è guadagnato (e dichiarato) di più, e talvolta molto di più, dell'anno precedente. In testa c'è Fucecchio, che ha fatto segnare un +7,95% da record, tallonata da Cerreto Guidi con il +7,68% e Vinci con il +7,30%: la città che diede i natali a Leonardo ha giovato di un importante ritorno del turismo. Notizie positive anche dalla Zona del Cuoio, da Valdera e da Valdarno: il +92 di imprese registrate nella provincia di Pisa al 31 dicembre scorso (e relativo al 2022) sembra mettere definitivamente alle spalle i rallentamenti causati dalla pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda, invece, i dati sulle aziende relativi alla fascia pisana accanto ad Empoli sono della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e si riferiscono al 2023: si tratta, a ogni modo, di un'area geografica di diretto interesse per l’Empolese, visto che sono tanti quelli che ci si spostano per lavoro. Sono dati estremamente confortanti, al netto delle perplessità sulla tenuta del tessuto produttivo emerse nei mesi scorsi e, in tal senso, l'esempio emblematico è quello di Cerreto Guidi. Proseguendo con la graduatoria, al quarto posto si piazza Certaldo con +6,96%, quindi Montespertoli con +6,93% e Montaione con +6,91%. Leader della cosiddetta fascia media è Gambassi Terme (+6,68%), seguita da Castelfiorentino (+6,3%) e Capraia e Limite (+6,17%). Infine, in positivo ma sotto media, ci sono Empoli (+5,71%) e Montelupo Fiorentino (+5,1%). Va ribadito, tuttavia, che tali dati andrebbero rapportati con l’effettiva mobilità: sussistono, infatti, fitti scambi tra l’Empolese e la parte limitrofa delle province di Pisa e Lucca - come ad esempio Poggibonsi e Colle - così come con la media e bassa valle Pesa e, ovviamente, con Firenze.