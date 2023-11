Cerreto Guidi: 400mila euro per 700 metri di condotte idriche

È cominciato nei giorni scorsi l’intervento per la completa sostituzione delle condotte idriche rotte in via Provinciale Cerretese. Un lavoro risolutivo, per evitare il ripetersi dei disagi dovuti alle perdite e garantire il buon funzionamento dell’acquedotto. Un’ operazione, quella portata avanti dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e da Acque, attesa da tempo dai residenti e il cui iter è stato ulteriormente accelerato, anche su sollecitazione della stessa Amministrazione comunale, alla luce dei continui guasti del recente passato. «Dopo gli importanti lavori fatti negli scorsi anni in vari punti del territorio, tra cui via Piave e via Leonardo Da Vinci, avevamo da tempo sollecitato Acque SpA - afferma il sindaco Simona Rossetti - per la sostituzione delle tubazioni in questo tratto di strada che ha creato molti problemi alle famiglie e molta perdita di acqua. Il nostro territorio necessita di una graduale sostituzione delle tubature usurate e questi importanti lavori rientrano nel percorso portato avanti in questi anni». Nelle settimane scorse, Ingegnerie Toscane aveva completato la progettazione di un lavoro che punta adesso a risolvere in modo definitivo le criticità dovute alla vetustà delle tubazioni. Non appena messo alle spalle il periodo estivo, durante il quale Acque è stata impegnata in modo costante nella riparazione delle perdite su tutto il territorio gestito (con l’obiettivo primario di mantenere la continuità del servizio idrico presso le utenze anche nei momenti più complessi legati alla siccità), è stato possibile pianificare il lavoro in via Provinciale Cerretese, che consentirà di attivare 700 metri di nuove condotte idriche, più performanti e resistenti di quelle attualmente in funzione. Per questo, oltre all’eliminazione del rischio di perdite, ci si attende anche un miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità. L’intervento comporta un investimento di circa 400mila euro e dovrebbe concludersi entro i primi mesi del prossimo anno.