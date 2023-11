A Vinci sette aziende agricole concorrono per aggiudicarsi la prestigiosa Oliva d'Oro

La promozione del territorio è una delle principali missioni della Pro Loco di Vinci. L'olio - insieme al vino - è parte integrante del territorio e con esso ne va diffusa la conoscenza e la cultura. Un premio che si prefissa l’obiettivo di raccogliere le trame di patrimonio locale lasciate nel tempo e legarle insieme. È per questo che anche quest'anno viene organizzata la Cena all'Olio, nella quale sette aziende agricole del territorio, prettamente vinciane, si contenderanno l'Oliva d'Oro 2023, un riconoscimento simbolico al proprio olio, conferito dai commensali. Il regolamento è molto semplice: gli oli verranno proposti in maniera anonima, ognuno numerato. Tutti gli ospiti della cena potranno assaggiare gli oli e dare un voto al numero, che abbinato al proprio olio ne determinerà il punteggio. L'olio che totalizzerà più punti si aggiudicherà l'Oliva d'Oro 2023. Le Colline di Vinci, Azienda Agricola Carlo Bianchi, Luggiano, Lupi Barano, Dianella I, Terre di Leonardo e Tenuta Santini sono le sette aziende agricole che proporranno i propri prodotti che hanno contribuito a rendere possibile questa simpatica sfida. Tutto è previsto per sabato 2 dicembre, con appuntamento alle 19 al Casale di Valle, in Via del Torrino 51 a Vinci, quando Luca Melani, segretario della Pro Loco di Vinci, presenterà "Intrecciare il territorio", la propria tesi sulla costruzione dei manufatti con erbe intrecciate. A seguire la cena, con l'assaggio dell'olio novo e l'assegnazione dell'Oliva d'Oro per il miglior olio nuovo de "I Tesori di Vinci". Sarà un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio nella maniera migliore. Il costo della cena è di 35 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini da 6 a 14 anni e gratis per quelli da 0 a 6 anni. Occorre prenotare su [email protected] o chiamando il 3498338263 o 3387614972.