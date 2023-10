Digitalizzazione d'eccellenza: Start 4.0 e il PNRR al fianco delle imprese italiane

Il Centro Competenza Start 4.0 è stato scelto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come soggetto attuatore del PNRR. Inoltre, Start 4.0 è uno degli otto Centri nazionali che è rientrato nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

Start 4.0, nell’ambito del PNRR, eroga opportunità e servizi agevolati o gratuiti alle imprese che vogliono restare al passo con lo sviluppo digitale. Tale scelta, senza dubbio, rappresenta un modo strategico, serio e concreto di utilizzare i fondi del Next Generation Eu.

Ammontano a 11,8 milioni gli euro messi a disposizione per concretizzare l’obiettivo della digitalizzazione delle imprese italiane. Con il supporto alla transizione digitale del Paese anche la competitività delle imprese aumenterà.

Per la Presidente Paola Girdinio questa fase è strategica: “Siamo determinati a raggiungere gli obiettivi richiesti dal Governo e dalla Commissione europea, attraverso il PNRR, per far crescere la competitività internazionale delle imprese italiane”.

Le imprese interessate possono manifestare il proprio interesse all’erogazione dei servizi attraverso un portale dedicato: attraverso un form online e l’avviso pubblico che sono accessibili a questo link.

Dopo la domanda le aziende saranno contattate dai Project Manager di Start 4.0 per individuare la formula e il servizio più adatto alle esigenze di ciascuna azienda.

I massimali degli sconti che adotterà Start 4.0, possono variare, in quanto dipendono dalle dimensioni aziendali e dalla tipologia del servizio: per le micro e piccole imprese gli sconti per i servizi principali arrivano fino al 100% quindi gratuiti, per le medie e grandi imprese ci saranno sconti che andranno dal 40% all’80% del prezzo. L'agevolazione viene applicata direttamente attraverso uno sconto in fattura.

Ecco tutte le categorie di servizi messi a disposizione da Start 4.0.

Servizi di assessment

I servizi di assessment riguardano la cybersecurity e le nuove tecnologie come IA e cloud, la rilevazione di potenziali vulnerabilità di ogni asset IT aziendale, la valutazione della maturità digitale, la valutazione le competenze digitali in azienda.

Servizi di test before invest

Comprendono servizi di accesso e utilizzo delle tecnologie laser scanner e utility mapping, demo e test e sul campo e, infine, proof of concept e servizi integrati per sviluppare la copia digitale (digital twin) di qualsiasi asset fisico.

Servizi di formazione

Tra questi servizi troviamo: corsi a catalogo e su misura, certificati ISO 9001, su verticali tecnologici 4.0, formazione personalizzata, percorsi formativi di cyber - awareness.

Tutela della proprietà intellettuale

Si tratta di servizi che riguardano consulenza su strategie di protezione, gestione pratiche e deposito brevetti e accordi di sviluppo, licenza e cessione.

Consulenza per l’innovazione

Questi servizi supportano le imprese nel loro processo di digitalizzazione e sicurezza cyber e tecnologie 4.0, che includono: business continuity & disaster recovery, cybersecurity framework e advisory, open innovation e networking, digital transformation advisory.

Accesso ai ­finanziamenti

Start 4.0 si occupa con esperti del settore del reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei offrendo: scouting e analisi dei bandi, dell’inserimento in partenariati e di scrittura nella proposta.

Le attività di Start 4.0 sono portate avanti grazie ad un network estremamente esteso che unisce da una parte, i principali enti di ricerca nazionali, e dall’altra le grandi e piccole imprese, che hanno già investito in tecnologie e sono in grado di rappresentare l’intera filiera produttiva dei principali settori economici e industriali in Italia.